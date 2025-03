Suprema Corte de Israel suspende decisão do governo de demitir chefe da agência de segurança interna

A Suprema Corte de Israel suspendeu nesta sexta-feira (21) a decisão do governo de demitir Ronen Bar, chefe do Shin Bet, a agência de segurança interna do país, até que sejam analisados os recursos contra a sua demissão.

O tribunal informa que irá realizar várias audiências até o dia 8 de abril para examinar cinco recursos apresentados contra a decisão do Executivo de demitir o chefe do serviço de inteligência e segurança interna, anunciada no dia anterior.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, justificou na semana passada a decisão de revogar a indicação de Ronen Bar pelo fato de que havia perdido a confiança nele, desde o ataque perpetrado pelo Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023.

Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram esta semana em Jerusalém e Tel Aviv para protestar contra a demissão. A mudança foi percebida pelos opositores como uma tentativa de minar instituições estatais. O Shin Bet investiga, no momento, alegações de corrupção envolvendo o Catar e membros do gabinete de Benjamin Netanyahu.

De acordo com os críticos de Netanyahu, Bar estava na mira do primeiro-ministro pelas suas críticas contra o governo israelense após o ataque do Hamas a Israel que desencadeou a guerra em Gaza.

A investigação do Shin Bet sobre o caso foi apelidada de "Qatargate" pela mídia, por supostos pagamentos secretos do Catar. O inquérito cita a família do primeiro-ministro israelense, já envolvido em outras acusações de corrupção.

Em carta dirigida ao governo e publicada na quinta-feira, Ronen Bar disse que sua demissão havia sido baseada em alegações infundadas, que tinham como objetivo "impedir investigações".

(Com AFP)