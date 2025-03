Suprema Corte de Israel suspende a decisão governamental de destituir o chefe do Shin Bet

A Suprema Corte de Israel suspendeu, nesta sexta-feira (21), a decisão do governo de destituir o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, do cargo para que pudesse analisar os recursos contra sua demissão.

O tribunal planeja realizar várias audiências até 8 de abril para examinar cinco recursos apresentados contra a decisão do Executivo de demitir o chefe do serviço de inteligência e segurança interna, anunciada no dia anterior.

