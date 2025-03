Salário mínimo 2025: confira o valor do piso nacional após o reajuste

O novo salário mínimo nacional foi depositado na conta do trabalhador pela primeira vez no mês de fevereiro, com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

A razão para o pagamento ocorrer apenas em fevereiro, apesar de o reajuste estar em vigor desde janeiro, é que os salários são recebidos no mês seguinte ao trabalhado. Assim, a atualização passa a constar no contracheque deste mês.

O salário mínimo é o valor mínimo mensal que o trabalhador pode receber enquanto exerce atividade remunerada. Ele é a base para o pagamento de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas do governo federal.

O valor de R$ 1.518 representa uma elevação de R$ 106. Isso significa 7,5% de reajuste, portanto, acima da inflação no período. Ainda assim, os valores são menores devido ao corte de gastos aprovado no fim de 2024.

Mudança de regra. A fórmula antiga de cálculo do salário mínimo previa a reposição da inflação calculada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) —- que é mais vantajoso para o trabalhador que o índice oficial da inflação, o IPCA —- e mais a variação do PIB (Produto Interno Bruto). Pela regra anterior, o salário mínimo iria a R$ 1.525.

A fórmula nova acrescentou uma terceira regra na conta: um teto de aumento de despesas de 2,5%. Assim, mesmo que o PIB seja de 3,2%, será aplicado o valor máximo de 2,5%.

O salário mínimo impacta o valor das aposentadorias, principalmente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e em benefícios sociais. Por isso, há preocupação do governo em conter aumentos abruptos dele e reflexos negativos no orçamento em tempos de contenção de despesas.