Rússia e Ucrânia se acusam de explodir estação de bombeamento de gás russa

Por Dmitry Antonov e Andrew Osborn

MOSCOU (Reuters) - Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente, nesta sexta-feira, de explodir uma estação de bombeamento de gás russa em uma área de fronteira onde as tropas ucranianas têm se retirado, em meio a conversas sobre uma proposta de moratória apoiada pelos EUA sobre ataques à infraestrutura de energia.

Imagens de vídeo mostraram um incêndio na instalação de Sudzha, localizada dentro da Rússia, a várias centenas de metros da fronteira com a Ucrânia.

Ela fica dentro de um bolsão de território russo que foi capturado pelas forças ucranianas no ano passado, mas que Moscou recuperou em sua maior parte em combates pesados nas últimas semanas. As tropas russas empurraram as forças ucranianas para fora da cidade vizinha de Sudzha na semana passada.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que as tropas ucranianas deixaram a estação de bombeamento e a explodiram em sua retirada. Moscou descreveu isso como uma violação da moratória sobre ataques à infraestrutura de energia, que disse ter respeitado desde um telefonema entre o presidente Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump, na terça-feira.

Kiev afirmou que as forças russas explodiram a instalação como uma provocação, descrevendo as acusações da Rússia como falsas.

Putin concordou com a pausa nos ataques às instalações de energia durante seu telefonema com Trump, quando Putin rejeitou uma proposta para um cessar-fogo mais abrangente de 30 dias. Kiev diz que está preparada para aceitar a proposta, se ela for formalmente elaborada em conversas.

O Comitê Investigativo da Rússia, que investiga crimes graves, disse que abriu um processo criminal sobre o que chamou de "um ato de terrorismo" que causou "danos significativos" à instalação de trânsito de gás, que antes levava o gás russo para a Europa.

Os militares ucranianos acusaram as forças russas de bombardeá-las com artilharia em uma "provocação" de bandeira falsa.

"Os russos continuam a produzir inúmeras falsificações e procuram enganar a comunidade internacional", disse o Estado-Maior do Exército ucraniano em um comunicado.

(Reportagem de Dmitry Antonov em Moscou, Andrew Osborn em Londres e Yuliia Dysa em Gdansk)