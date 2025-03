Testamos 'Alexa' grandona com som potente que está com 30% de desconto

O Echo foi o primeiro alto-falante inteligente lançado pela Amazon. Foi ele que apresentou a assistente de voz Alexa para o mundo, em 2014. Naquela época, tinha um formato cilíndrico, como uma embalagem de batatas Pringles.

Anos depois, o Echo 4ª Geração ganhou um visual esférico, além de som mais potente e se tornou uma ótima central de casa inteligente, como pudemos testar. Irmão mais velho da famosa bolinha Echo Dot, o dispositivo "bolona" está com um desconto de quase 30% hoje, como parte da Semana do Consumidor. Veja abaixo os diferenciais do Echo.

O que tem de bom?

Som alto e graves potentes. Tocar músicas e podcasts acaba sendo um dos principais usos desse tipo de produto, por mais que ele seja capaz de bem mais que isso. A tecnologia de áudio analisa o local onde o dispositivo está e adapta a reprodução, para envolver melhor o ambiente.

De fato, dá para preencher uma sala grande com áudio de qualidade. Volumes entre 4 e 7 (de 10) são suficientes para meu uso cotidiano. Quando coloco no máximo, o som fica super alto e reverbera pelo apartamento inteiro, o que é legal para uma pequena festa, mas pode gerar leves distorções.

Por dentro, o sistema de alto-falantes inclui um woofer de 3 polegadas direcionado para cima (sons graves e médios) e dois tweeters de 0,8 polegada cada (agudos), incluindo processamento Dolby Audio. Os graves são bem mais potentes que dos irmãos menores (Echo Pop e Echo Dot), o que agrada bastante para o tipo de música que escuto.

O Echo pode ser pareado com celulares, computadores ou televisão, por Bluetooth, como uma caixa de som comum. Inclusive, pode até servir para criar um sistema home theater; para isso, é interessante ter duas unidades (para um som estéreo, direito e esquerdo) e um Fire TV Stick.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Casa inteligente. Ele tem um hub integrado compatível com Bluetooth, Matter, Zigbee e Thread, o que aumenta a compatibilidade com diversos dispositivos. É possível conectá-los diretamente, sem depender de internet. Os demais, como lâmpadas inteligentes mais simples/baratas, podem ser conectados normalmente por wi-fi.

Entre os pedidos possíveis de se fazer a Alexa, estão:

ligar/desligar/mudar de cor as luzes

controlar fechadura, ar-condicionado, aspirador robô, televisão, cafeteira etc

pedir notícias, previsão do tempo ou uma receita

criar listas de compras, agendas e lembretes

colocar um alarme ou timer

tocar músicas (Amazon Music, Spotify, Deezer ou Apple Music)

contar piadas, imitar pessoas (como Bob Esponja ou Silvio Santos) e jogar jogos (como Akinator e Show do Milhão)

Como curiosidade, a frase mais usada pelos brasileiros, segundo a Amazon, é o "Bom dia", que a Alexa sempre retorna junto com alguma efeméride, curiosidade ou frase motivacional.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Rotinas. É interessante ir além dos pedidos únicos e criar rotinas de ativação, que funcionam automaticamente (mediante certo comando de voz, hora do dia ou evento) e podem integrar mais de um dispositivo. Por exemplo:

ligar a luz da garagem todos os dias ao pôr do sol e desligar ao amanhecer

acionar o ar-condicionado ao atingir 30° C de temperatura

tocar música quando você chegar em casa, ao abrir a fechadura eletrônica da porta

tocar canções de ninar se detectar o bebê chorando ou o cachorro latindo

desligar a luz do quarto se houver roncos

acionar a cafeteira todos os dias às 7h

"Alexa, bom dia": a luz do quarto acende, mais fraca, e ela dá a previsão do tempo e um resumo de notícias

"Alexa, boa noite": todas as luzes da casa são apagadas e músicas relaxantes começam a tocar no quarto, por meia hora

"Alexa, é noite de cinema": a TV liga no seu serviço de streaming favorito, a luz da sala apaga, e os abajures ligam com iluminação colorida

Veja como configurar uma rotina no aplicativo da Alexa.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Sensor de temperatura embutido. É um dos poucos dispositivos da Amazon com a capacidade de medir a temperatura do ambiente (aqui no Brasil, apenas o Echo Dot de quinta geração também tem o sensor). Com isso, ele dá uma informação mais precisa quando você pergunta a temperatura e também é capaz de controlar dispositivos e ativar rotinas que dependam disso, sem necessidade de um termostato externo.

Design. O formato esférico é mais interessante que o cilíndrico, tanto para a dispersão do som quanto para a decoração da casa (moderno e elegante, lembra até uma bola de cristal). Ele tem cerca de 13 cm de diâmetro e pesa 940 gramas.

Como no Echo Dot, são quatro botões superiores: volume + e -, microfone mudo e botão de ativação, para chamar a Alexa sem precisar dizer o nome dela. Um círculo luminoso na base brilha azul quando você está interagindo com a assistente, vermelho quando está no mudo, amarelo se há alguma notificação e laranja quando está no modo de pareamento por Bluetooth.

Na traseira, há o conector de energia e uma entrada de áudio de 3,5 mm (P2). Na parte de baixo, uma conexão de rosca permite fixar o dispositivo em tripés e suportes.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Pontos de atenção

Poderia ser atualizado. O hardware é do final de 2020, então aguardamos uma quinta geração com melhorias, como um processador mais poderoso e novos recursos.

Precisa estar sempre ligado na tomada. Não possui bateria interna, assim como todos os Echos, e achar um suporte com bateria compatível pode ser difícil (e caro). Além disso, a fonte de energia de 30W é grande e ocupa bastante espaço na tomada/filtro de linha.

Quem pode gostar

O Echo é um dispositivo focado em áudio, mais potente que os populares Echo Dot e Echo Spot (os alto-falantes mais baratos da linha). É capaz de preencher grandes ambientes com música.

Então a "bolona" faz sentido para quem prioriza qualidade sonora, além dos recursos de casa inteligente, e está disposto a investir um valor intermediário. Já para quem quer som ainda mais potente, há o irmão maior Echo Studio, uma "Alexa para festas", que faz um ótimo papel também como soundbar.

Na parte de controlar seus aparelhos, o Echo tem o diferencial do hub integrado, o que é interessante para quem usa (ou pretende) mais do que simples lâmpadas inteligentes.

A oferta da Semana do Consumidor é uma boa oportunidade para comprá-lo por um valor mais acessível.

Outras 'Alexas' em promoção

Se você está querendo um dispositivo com Alexa, mas não quer investir em um Echo, os alto-falantes menores da família também estão com desconto na Semana do Consumidor. Confira os preços:

*Com matéria de Bruna Souza Cruz

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.