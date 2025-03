Quais bebidas alcoólicas têm mais e menos calorias? Veja impactos à saúde

As bebidas alcoólicas variam bastante em teor calórico, dependendo de sua composição e do modo como são consumidas. Enquanto algumas possuem poucas calorias, outras podem ser verdadeiras "bombas", especialmente quando combinadas com açúcares e outros ingredientes. Além do impacto no peso, o consumo excessivo de álcool pode afetar o metabolismo e gerar uma série de problemas.

No organismo, o álcool é absorvido rapidamente e processado pelo fígado, influenciando diversas funções corporais. Seu consumo pode levar à desidratação, alterar os níveis de glicose no sangue, prejudicar a recuperação muscular, gerar inflamações e alterações cognitivas. Por isso, é importante ter equilíbrio ao ingerir essas bebidas, considerando tanto as calorias quanto os efeitos gerais na saúde.

Com o auxílio de especialistas, o VivaBem detalha a seguir as calorias e os impactos na saúde de diferentes tipos de bebidas.

1. Cerveja - 120 kcal (350 ml)

Imagem: Getty Images

A cerveja tem menos calorias e menor teor alcoólico (5% a 9%) do que os destilados, com 120 kcal por 350 ml. Por ser diurética, pode aumentar o risco de desidratação em idosos e interferir na ação da insulina em diabéticos. O consumo frequente da bebida também pode levar ao aumento de peso, elevação dos níveis de triglicerídeos e maior sobrecarga no fígado, favorecendo o desenvolvimento de doenças hepáticas.

2. Vinho branco - 120 kcal (150 ml)

Imagem: Getty Images

Apesar do teor alcoólico moderado (cerca de 11%), essa bebida pode causar dor de cabeça e náuseas, especialmente na versão espumante. Com alto teor de açúcar, uma taça de 150 ml tem aproximadamente 120 calorias e pode favorecer inflamação sistêmica, acelerando o envelhecimento da pele e aumentando o risco de diabetes, doenças cardiovasculares, depressão e Alzheimer.

3. Vinho tinto - 120 kcal (150 ml)

Imagem: iStock

Uma taça de 150 ml de vinho seco tem cerca de 120 calorias e até 14% de teor alcoólico. A substância histamina presente na bebida pode causar vermelhidão, inchaço e coceira, efeitos que tendem a ser mais intensos em idosos devido à pele ressecada. Quanto aos possíveis benefícios à saúde, não há consenso médico, e quem não consome álcool não precisa começar.

4. Gim - 60 kcal (50 ml)

Imagem: Getty Images/iStockphoto

O gim, produzido a partir da fermentação de cereais, possui um teor alcoólico de 40% a 50% e cerca de 60 calorias por dose de 50 ml. Seu impacto na dieta é relativamente pequeno, mas deve ser consumido com moderação. É recomendável diluí-lo e consumi-lo durante as refeições para uma absorção mais gradual. O consumo excessivo pode causar danos ao cérebro e ao fígado.

5. Tequila - 110 kcal (50 ml)

Imagem: Getty Images

A tequila, originária do México, possui teor alcoólico entre 27% e 40%, com cerca de 110 calorias por dose de 50 ml. Seu consumo, especialmente quando acompanhado de alimentos, deve ser moderado. Bebidas como a margarita, que adicionam sal, açúcar e licor à tequila, podem ser ainda mais prejudiciais. O consumo excessivo de tequila pode levar a efeitos indesejáveis, como o envelhecimento precoce da pele e inchaço, além de ressacas mais intensas no dia seguinte.

6. Cachaça - 115 kcal (50 ml)

Imagem: Getty Images/iStockphoto

No Brasil, a cachaça pode ter até 48% de teor alcoólico, com 115 calorias por dose de 50 ml. Quanto mais forte a bebida, maiores são os riscos. Mesmo em pequenas quantidades, ela pode afetar o comportamento e o equilíbrio, aumentando o risco de quedas e fraturas, que são particularmente perigosas para idosos. Além disso, o consumo regular de cachaça pode causar gastrite, cirrose, câncer, disfunção sexual e acelerar o surgimento de demências.

7. Conhaque ou brandy - 140 kcal (50 ml)

Imagem: Getty Images

O conhaque, também conhecido como brandy, é produzido a partir da destilação do vinho ou de sucos de frutas fermentados, com teor alcoólico variando entre 40% e 60%. Cada taça de 50 ml contém cerca de 140 calorias. Embora muitos acreditem que ele "aquece" a voz, o consumo excessivo pode irritar o trato vocal, acelerando o envelhecimento da voz, que pode se tornar mais fraca e rouca.

8. Uísque - 240 kcal (100 ml)

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Tem cerca de 240 calorias por dose de 100 ml. Quando consumido de forma excessiva, pode levar a problemas graves, como hepatite, perda de vitaminas, pancreatite e insuficiência renal. Além disso, seu efeito rápido pode interferir com medicamentos, anulando ou potencializando suas ações, o que aumenta o risco de dependência. Um estudo de 2019 aponta que consumir até 35 ml de uísque por dia durante dez anos pode aumentar em 5% o risco de câncer.

9. Vodca - 480 kcal (200 ml)

Imagem: ZMPHOTO.COM.BR

A vodca tem cerca de 40% de álcool e 480 calorias por 200 ml. Quando misturada com sucos, xaropes ou leite condensado, a bebida se torna ainda mais calórica, devido aos açúcares. Sua combinação com energéticos também é desaconselhada, pois pode aumentar a pressão arterial, causar arritmias cardíacas e outros problemas graves, especialmente em idosos, que podem precisar de atendimento médico.

*Com informações de reportagem publicada em 16/09/2022