Putin expressa 'preocupação' com 'retomada' dos ataques israelenses em Gaza

O presidente russo, Vladimir Putin, expressou sua preocupação, nesta sexta-feira (21), com a retomada dos ataques israelenses na Faixa de Gaza e declarou que Moscou está pronta para ajudar a "desescalar" a situação.

Após uma ligação com o emir do Catar, Putin expressou sua "preocupação com a retomada das hostilidades na Faixa de Gaza" e "enfatizou a prontidão" de ambos os países para "promover a desescalada e a normalização de longo prazo na região", disse o Kremlin em um comunicado.

bur/alf/acc-sag/an/aa

© Agence France-Presse