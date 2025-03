Presidente do Fed de Nova York diz que política monetária está no lugar certo em meio a incertezas

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que a política monetária do banco central dos Estados Unidos está no lugar certo neste momento, dado o desempenho da economia em um ambiente em que as perspectivas são bastante incertas.

"Há certa incerteza na política monetária" e "a atual postura modestamente restritiva da política monetária é totalmente apropriada, considerando a solidez do mercado de trabalho e a inflação ainda um pouco acima de nossa meta de 2%", disse Williams em comentários preparados para serem apresentados em um evento nas Bahamas.

A atual configuração da política monetária também deixa o Fed pronto "para se ajustar às mudanças nas circunstâncias que afetam a realização de nossas metas de mandato duplo".

Williams falou dois dias depois de o Fed decidir pela manutenção da taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,50% e sinalizar que ainda espera reduzir os custos de empréstimo em algum momento no final deste ano.

Ao mesmo tempo, as autoridades do Fed reconheceram uma incerteza considerável em relação às perspectivas em meio às mudanças drásticas e muitas vezes caóticas nas políticas do governo Trump, que eles preveem que ajudarão a aumentar as pressões inflacionárias, pelo menos no curto prazo.

Williams não disse em seus comentários formais o que espera para a política monetária do Fed no decorrer do ano. Ele observou que a economia começou 2025 em um bom patamar e disse que, embora o arrefecimento da inflação tenha sido um processo acidentado, o mercado de trabalho está mais equilibrado e não é, por si só, um impulsionador das pressões dos preços.

Olhando para o futuro, Williams disse que vê o crescimento desacelerando em parte devido às taxas de imigração mais baixas. Mas ele acrescentou que "é difícil saber com precisão como a economia evoluirá".

"A incerteza é alta e há muitos cenários que podem se desenrolar, dependendo das políticas fiscais e comerciais e dos acontecimentos geopolíticos e outros", disse ele, acrescentando que "atualmente é difícil atribuir probabilidades a esses cenários".

Williams também abordou dados recentes que tendem a apontar para um aumento notável na trajetória esperada da inflação no curto prazo, o que se somou a outros dados que indicam uma piorado humor do público à medida que o governo do presidente Donald Trump reduz agressivamente o governo federal e corta gastos.

"Não há sinais de que as expectativas de inflação estejam se desvinculando em relação ao período pré-pandemia", disse Williams, observando que "nos últimos dois meses, vimos sinais claros de um aumento generalizado nas expectativas de inflação de curto prazo" que não se estende às expectativas de prazo mais longo. "Essa análise indica que as famílias esperam que um choque inflacionário diminua gradualmente ao longo dos anos seguintes", disse ele.