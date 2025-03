Presidente do Fed de Nova York diz que não há pressa para ajustar a política monetária no momento

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta sexta-feira que ainda é muito cedo para determinar o impacto das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a inflação, acrescentando que há riscos crescentes para as perspectivas econômicas e que o banco central norte-americano tem tempo para decidir a direção da taxa de juros.

Falando com repórteres após um discurso nas Bahamas, Williams disse que "o risco negativo para o crescimento econômico e o risco positivo para a inflação (são) ambos muito altos" e que a mudança na perspectiva foi refletida nas novas previsões do Fed divulgadas nesta semana.

Ele também considerou "razoável" a trajetória da política monetária traçada pelo Fed, que manteve a expectativa de dois cortes de 0,25 ponto percentual neste ano. Observando que a principal questão para a política monetária do Fed agora é o gerenciamento de riscos e incertezas, ele disse que "não estamos com pressa" para tomar a próxima decisão de juros.

Com relação às tarifas e seu impacto, Williams disse que, embora as autoridades do Fed tenham obtido alguma clareza sobre o que acontecerá, ainda há uma incerteza substancial sobre como tudo se desenrolará.

Quando se trata de avaliar o impacto sobre a inflação, "isso realmente depende de quais são as políticas e o que mais está acontecendo" na economia, disse ele.