Zelensky dá 'corte' em Macron em público: 'Posso retornar em 15 minutos?'

Volodimir Zelenski, presidente da Ucrânia, deu um "corte" no presidente da França, Emmanuel Macron, ao receber uma ligação inesperada dele.

O que aconteceu

Zelenski falava com jornalistas na noite de quarta-feira. O tópico da entrevista era a conversa que ele havia tido com o presidente dos EUA, Donald Trump. Os dois tinham conversado por telefone por cerca de uma hora e concordaram com uma trégua parcial entre Ucrânia e Rússia.

Em meio à entrevista, o ucraniano recebeu uma ligação de Macron. Como estava ocupado, interrompeu o francês. "Desculpe, Emmanuel, estou conversando com jornalistas. Posso retornar em alguns minutos, 15, 20 minutos?". Zelenski afirmou que fala com o colega diariamente.

Tenho conversado com ele muitas vezes, conversamos uma vez por dia, em média. De fato, temos uma relação muito próxima, ele tem nos ajudado bastante. Volodimir Zelenski sobre Emmanuel Macron

Zelenski e Macron vão se reunir na França na próxima semana. O presidente francês anunciou ontem que seu colega ucraniano e dirigentes aliados da Ucrânia se reunirão em 27 de março, em Paris, na esperança de finalizar os planos para uma trégua na guerra com a Rússia.

"O objetivo para mim na quinta é, em primeiro lugar, que haja um compromisso reiterado e explícito, e talvez um pouco mais específico, sobre os apoios de curto prazo à Ucrânia", afirmou o dirigente francês.

Nova cúpula ocorre após reunião realizada em Londres no início do mês. Macron e o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, tentam estabelecer uma coalizão de países apoiadores da Ucrânia desde que Trump iniciou conversas diretas com a Rússia no mês passado, em uma tentativa de pôr fim a três anos de guerra.

*Com informações da AFP