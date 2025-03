Pesquisa na Columbia já sente efeitos de cortes de financiamento por Trump

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - O súbito congelamento de milhões de dólares em verbas federais para a Universidade de Columbia neste mês já está prejudicando pesquisas médicas e científicas na instituição, que enfrenta um prazo que se encerra nesta sexta-feira para se curvar a exigências do governo de mudanças radicais na forma como lida com a dissidência no campus.

O governo do presidente Donald Trump disse há duas semanas que estava rescindindo imediatamente subsídios e contratos no valor de US$400 milhões para a universidade privada de Nova York, epicentro do movimento nacional de protesto estudantil pró-Palestina do ano passado, que Trump chamou de antissemita e antiamericano.

Uma semana depois, o governo enviou uma carta com nove exigências relacionadas à forma como a escola lida com os protestos e como supervisiona seu departamento de estudos do Oriente Médio. O cumprimento das exigências, que professores de direito da Columbia e grupos de direitos civis dizem ser inconstitucionais, é uma pré-condição para as negociações sobre o "relacionamento financeiro contínuo da Columbia com o governo dos Estados Unidos", diz a carta.

O cancelamento repentino de repasses de verbas está causando um impacto profundo e imediato no campus médico de Columbia, cerca de 50 quarteirões ao norte do campus principal, onde manifestantes organizaram semanas de acampamentos em tendas e uma breve tomada de um prédio do campus no ano passado.

Cientistas e médicos beneficiados com verbas dos Institutos Nacionais de Saúde após meses ou anos de trabalho descreveram o choque de receber avisos incomuns por e-mail na semana passada dizendo que seus projetos foram encerrados devido a "ações antissemitas inseguras".

Pesquisadores e administradores da Columbia dizem que os projetos cancelados incluem o desenvolvimento de uma ferramenta baseada em IA que ajuda os enfermeiros a detectar a deterioração da saúde de um paciente no hospital dois dias antes de outros sistemas de alerta precoce.

O governo também cancelou o financiamento de um estudo destinado a melhorar a segurança de terapias de transfusão de sangue para adultos, crianças e recém-nascidos, e pesquisas sobre miomas uterinos, tumores não cancerosos que podem causar dor e afetar a fertilidade das mulheres.

"Isso é devastador para a pesquisa científica", disse Marc Richmond, cardiologista pediátrico e professor associado do Centro Médico da Universidade de Columbia.

A equipe de Richmond faz parte de um consórcio de hospitais da cidade de Nova York na Pediatric Heart Network, que recebeu um subsídio de sete anos no ano passado para melhorar o tratamento de doenças cardíacas e de crianças nascidas com defeitos cardíacos congênitos.

Ele recebeu um e-mail na noite da última segunda-feira de um administrador da Columbia informando que sua verba, grande parte dela usada para treinar e pagar pesquisadores, estava na lista de rescisão do governo Trump.

"Essa reação é realmente injusta não apenas para mim, mas para as crianças que estamos tentando ajudar", disse ele.

A universidade recebeu mais de US$ 1,3 bilhão por meio de subsídios e contratos do governo no ano fiscal de 2024, de acordo com suas demonstrações financeiras.

TESTE DOS PODERES EXECUTIVOS

O confronto entre a universidade particular e a Casa Branca é um teste extraordinário da extensão dos poderes executivos de um presidente.

Grupos de direitos civis afirmam que o presidente está violando a liberdade de expressão e as proteções constitucionais dos EUA, enquanto defensores das ações do governo afirmam que elas são necessárias para proteger a comunidade de Columbia contra o antissemitismo.

A resposta da Columbia está sendo observada por outras universidades que o governo sancionou à medida que avança em seus objetivos políticos em áreas que vão desde protestos no campus até esportes transgêneros e iniciativas de diversidade.

O governo advertiu pelo menos 60 outras universidades sobre possíveis ações devido a supostas falhas no cumprimento das leis federais de direitos civis relacionadas ao antissemitismo. O governo tem como alvo pelo menos três escritórios de advocacia que, segundo o presidente, ajudaram seus oponentes políticos ou o processaram injustamente.

Entre as exigências feitas à Columbia, o governo Trump quer que a escola coloque seu departamento de Estudos do Oriente Médio, Sul da Ásia e África sob tutela acadêmica por pelo menos cinco anos, tirando o controle do corpo docente.

No ano passado, alguns legisladores republicanos da Câmara dos Deputados dos EUA criticaram pelo menos dois professores de origem palestina que trabalham no departamento por seus comentários sobre a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza.

A tutelagem acadêmica é uma medida rara tomada pelos administradores de uma universidade para corrigir um departamento disfuncional, nomeando um professor ou administrador de fora do departamento para assumir o controle. É inédito que o governo dos EUA faça tal exigência.

A lista de exigências inclui a proibição de máscaras faciais no campus e a busca de poderes de prisão para seus funcionários de segurança. A Columbia também está sendo solicitada a reformar suas políticas de admissão de alunos e a adotar uma definição de antissemitismo apoiada pela Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que lista certas críticas ao governo israelense como exemplos de antissemitismo.

SENADO UNIVERSITÁRIO

Muitas das exigências da administração implicam mudanças de políticas que teriam de ser aprovadas pelo Senado da Universidade, formado por alunos, funcionários, ex-alunos e professores eleitos. A Columbia compartilha a governança com o senado desde o final da década de 1960, quando estudantes contrários à guerra organizaram protestos nos quais tomaram o controle de edifícios e mantiveram um reitor como refém por um breve período.

O senado tem criticado repetidamente qualquer sinal de que a administração de Columbia esteja se esquivando dos poderes de governança do órgão, inclusive em abril do ano passado, quando a administração, sem a permissão do senado, chamou a polícia ao campus para prender estudantes manifestantes pela primeira vez desde 1968. No início deste ano, o senado se recusou a apresentar uma proposta de proibição de máscaras.

Em Nova York, somente determinados órgãos do governo estadual ou local podem delegar poderes de prisão a cidadãos particulares, como os funcionários de segurança da Columbia, como exige a administração.