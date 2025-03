PEC da Segurança será enviada ao Congresso em abril, diz Gleisi

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira, 21, que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública será enviada ao Congresso Nacional em abril. "Quando Lula voltar do Japão, vamos apresentar junto com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) apresentar o projeto aos líderes partidários para depois enviar formalmente", disse.

Na semana passada, o ministro da Justiça disse que se pretende criar um "Sistema Único de Saúde (SUS)" da Segurança Pública. De acordo com o novo texto, a corporação municipal deve atuar de forma integrada com as polícias civil e militar, sem exercer funções de polícia judiciária - o que foi determinado pela Corte. A PEC destaca a necessidade de regulamentação por meio de legislação municipal e da fiscalização por parte do Ministério Público.

Gleisi criticou a conduta do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Para ela, Kassab está sendo "muito injusto" com o presidente Lula. "O governo tem uma composição muito mais ampla que a que o elegeu em 2022, com MDB, PSD, União e PP", disse a ministra em entrevista à CNN Brasil.

O PSD possui três ministérios no governo federal - Minas e Energia, Pesca e Aquicultura, Agricultura e Pecuária - mas Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), potencial candidato ao Planalto em 2026. Durante seminário na Fundação Fernando Henrique Cardoso desta quinta-feira, 20, Kassab afirmou que Lula está cometendo o mesmo erro que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que está "cada vez mais à esquerda".