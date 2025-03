Parlamento alemão aprova definitivamente plano maciço de investimentos

O Bundesrat, a Câmara Alta do Parlamento alemão, aprovou, nesta sexta-feira (21), o plano maciço de investimentos do futuro chefe de Governo, o conservador Friedrich Merz, que busca rearmar e modernizar o país.

O plano, de centenas de bilhões de dólares e que exige mudar as estritas normas de limite da dívida da Constituição alemã, foi aprovado por uma maioria de dois terços dos 53 votos do Bundesrat, que representa as regiões.

Na terça-feira, o projeto já havia obtido aprovação dos deputados do Bundestag, a Câmara Baixa.

O plano, acordado com os sociais-democratas, futuros aliados dos conservadores no próximo governo, representa uma revolução para a Alemanha.

Durante décadas de ortodoxia orçamentária, a Alemanha descuidou do gasto militar, aproveitando a proteção americana seguida ao final da Segunda Guerra Mundial.

Mas o impacto da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e o distanciamento dos Estados Unidos da Europa sob o impulso do presidente Donald Trump, provocaram uma mudança de política na Alemanha.

"Devemos fazer de tudo para que a Alemanha volte a ter uma das Forças Armadas mais fortes da Europa e possa se proteger", disse o chefe conservador da Baviera, Markus Söder, na tribuna do Bundesrat.

Na terça-feira, Merz afirmou que as medidas eram um "primeiro grande passo para uma nova comunidade europeia de defesa" que inclua "países que não são membros da União Europeia", como o Reino Unido e a Noruega.

Concretamente, a Alemanha vai flexibilizar o "freio da dívida", que limita a capacidade de endividamento do país, em relação aos gastos militares e às regiões.

A isso se acrescenta um fundo especial - fora do orçamento - de 500 bilhões de euros (3,07 trilhões de reais) em 12 anos para modernizar as infraestruturas e reativar a maior economia da Europa, entre os quais 100 bilhões (614 bilhões) estão destinados à transição climática.

