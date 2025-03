Paciente é agredido por seguranças em UPA na zona Sul de São Paulo; vídeo

Do UOL, em São Paulo

Um paciente foi agredido por seguranças da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo, na última quarta-feira.

O que aconteceu

O DJ Lucas Lisboa, 23, compartilhou o vídeo do momento das agressões nas redes sociais. Nas imagens, gravadas por uma testemunha, ele aparece caído no chão da unidade de saúde enquanto dois agentes o chutam.

Na sequência, uma profissional da saúde retira o jovem da situação e o leva para uma sala. Em uma segunda gravação, Lucas aparece ainda mostrando a camiseta rasgada e alguns cortes que ficaram pelo seu corpo após ser agredido.

Ele conta que o conflito começou depois que pediu para ser transferido de unidade de saúde. Segundo o DJ, ele havia sido encaminhado de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) para a UPA do Campo limpo em uma ambulância enquanto estava inconsciente e com um corte na cabeça. Durante o trajeto, ele teria recuperado a consciência.

Devido à demora no atendimento na UPA, o paciente exigiu que fosse liberado para ser tratado em um hospital aceito pelo seu convênio. ''Fui obrigado a ficar ali e aguardar, mesmo com dores, cansaço e estressado. Houve um momento em que eu cheguei a perguntar quanto tempo levaria até ser liberado, pois eu realmente precisava ir a um local com atendimento digno'', contou.

Nas gravações, um dos agentes alega ter sido ''agredido primeiro''. Lucas nega que isso tenha ocorrido e diz que seguranças ''usaram a força'' enquanto ele estava no balcão de atendimento tentando ser removido de hospital. ''Não agredi ninguém, apenas tirei a mão de um deles da minha gola da camisa que, por sinal, está toda rasgada'', relatou.

A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que está tomando as ''medidas administrativas cabíveis''. A pasta disse ainda não compactuar com qualquer tipo de violência e lamentou o ocorrido.