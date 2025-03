O ranking dos carros usados mais vendidos é repleto de curiosidades. Entre os 50 mais, a maioria já saiu de linha, sendo alguns modelos há mais de uma década. Tem também a liderança mais do que isolada do Volkswagen Gol, que vende quase o dobro do segundo colocado.

Já os bem-sucedidos SUVs, cada vez mais presentes no mercado de novos, só começam a aparecer depois da 16ª posição, com o Jeep Renegade.

Seguindo com os SUVs, é interessante analisar que a ordem dos mais vendidos é bem diferente do mercado de novos. O Volkswagen T-Cross, por exemplo, é apenas o sétimo SUV usado mais vendido, sendo que no mercado de novos ele tem segurado a liderança.

Na coluna dessa semana vou analisar os 10 SUVs usados mais vendidos, segundo o ranking da Fenabrave, no mês de fevereiro.

Jeep Renegade

Apresentado em abril de 2015, o Renegade está prestes a completar 10 anos de mercado. É uma carreira de altos e baixos. Em número de vendas, já teve dias melhores, sendo que nesse ano é apenas o sétimo mais vendido entre os novos. Curioso que tem excelente relação custo-benefício na versão de entrada, que é recheada de equipamentos e custa menos de R$ 120 mil.

Mas esse retrato atual não reflete todo o período de sua trajetória, tanto que basta sair nas ruas para se deparar com um Renegade em cada esquina. É devido a essa enorme quantidade disponível no mercado que ele é o SUV usado mais vendido do momento. Nem mesmo o conhecido problema no trocador de calor da transmissão automática das antigas versões com motor 1.8 parecem ofuscar o interesse por ele.

Jeep Compass

Mostrando a força da marca Jeep, o segundo SUV usado mais vendido é o Compass, que foi apresentado em outubro de 2016. Assim como o Renegade, também já foi mais popular entre os SUV zero-km, e hoje está na quinta posição.

Mas verdade seja dita, os quatro acima dele são compactos, enquanto o Compass é um médio, com a versão mais barata beirando os R$ 190 mil.

Sofre do mesmo problema do Renegade no trocador de calor da transmissão automática das antigas versões 2.0 flex, mas, pelo jeito, isso não tem impactado tanto no mercado de usados.

Ford EcoSport

O finado EcoSport é o pioneiro dos SUVs, e reinou sem concorrentes diretos por bons anos. Esteve presente no nosso mercado por longos 18 anos, em duas gerações. A longa trajetória ajuda a entender o motivo de ser o terceiro SUV usado mais vendido. Outro motivo é sua presença em faixas de preços bem baixas, já que é possível encontrar usados a partir de R$ 20 mil.

Inclusive acredito que a primeira geração é a que mais sustenta as boas vendas do Ecosport entre os usados. Além do preço baixo, ela não sofre com rejeições, como acontece com a segunda geração, que tem o problemático câmbio Powershift nos primeiros anos, e o motor 1.5 com correia banhada dos últimos anos.

Bom mesmo é conseguir pagar barato nas configurações de motor 2.0 e câmbio automático de seis marchas da segunda geração, um conjunto excelente que só não vendeu mais devido à má fama que o EcoSport pegou nos últimos anos de vida.

Hyundai Creta

Com pouco mais de oito anos de mercado, o Creta é o SUV que mais mudou o visual em tão pouco tempo. Entre os novos, perde apenas para o VW T-Cross, mas lidera quando consideramos apenas as vendas no varejo, ou seja, de pessoas físicas. Isso demonstra que o modelo caiu no gosto do brasileiro.

No mercado de usados ele também vai bem e aparece na quarta posição, nada mal se considerarmos que todos os citados acima tem mais tempo de mercado que o SUV compacto da Hyundai.

Livre de problemas crônicos que possam prejudicar sua imagem, o Creta é uma compra segura em qualquer configuração, seja com os motores 1.6 e 2.0 aspirados dos primeiros anos, ou com o mais recente 1.0 turbo. Tem também a configuração com motor 1.6 turbo, mas essa foi lançada há pouco tempo, portanto não tem presença significativa no mercado de usados.

Honda HR-V

As marcas japonesas são as mais desejadas no mercado de usados, mas nem sempre as mais vendidas. Se por um lado são conhecidos pela robustez, baixo custo de manutenção e boa liquidez, por outro são caros e nem sempre o desejo do comprador consegue ser realizável.

O HR-V é um ótimo exemplo disso. Lançado em março de 2015, portanto há exatos 10 anos, tem preços que começam em altos R$ 80 mil, isso na versão mais simples do seu primeiro ano. É muita coisa para um carro de 10 anos, mesmo assim, a vontade de colocar um HR-V na garagem é grande entre os brasileiros, o que reflete nessa boa quinta posição entre os SUVs usados mais vendidos.

Entre os novos o cenário não é muito diferente, sendo o quarto SUV mais vendido. Mas, assim como o Creta, vai ainda melhor no varejo, onde é o segundo mais vendido.

Chevrolet Tracker

Gosto muito do Tracker, um carro bonito e bom de ser guiado, principalmente na configuração com motor 1.2 turbo. Apesar do nome estar presente desde 2001, portanto antes mesmo do EcoSport, se tornou mais popular somente na atual geração, apresentada em 2020. Antes disso, era importado e não tinha tanta representação no mercado.

Sendo assim, considerando os poucos anos de vida dessa atual geração, temos a justificativa para o Tracker aparecer somente na sexta posição dos SUVs usados mais vendidos. Entre os novos, aparece na terceira posição, atrás apenas de T-Cross e Creta.

Volkswagen T-Cross

O SUV mais vendido do momento entre os zero-km é apenas o sétimo mais vendido entre os usados. Assim como o Tracker, é dos mais recentes no mercado, lançado em 2019, portanto tem poucos anos de vida.

Não tenho dúvidas de que é o produto mais importante da Volkswagen do Brasil nos últimos anos, pois assumiu a linha de produção do Golf, que vendia pouco, para se tornar um sucesso de vendas imediato. É provável que o recém-apresentado Tera assuma esse protagonismo entre os SUVs da marca, mas imagino que o T-Cross vai continuar forte em sua faixa de preço.

Entre os usados, o modelo também tem boa fama, pelo menos por enquanto. Como utiliza somente motores turbo com injeção direta, que contam com muitas tecnologias que encarecem a manutenção, é possível que T-Cross usados sofram com aceitação no longo prazo.