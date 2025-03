Oposição israelense entra com recurso contra demissão de chefe da agência de segurança interna

A oposição israelense e uma ONG anunciaram nesta sexta-feira (21) que entraram com um recurso contra a decisão do governo de Benjamin Netanyahu de demitir Ronen Bar, chefe do Shin Bet, a agência de segurança interna do país. A medida foi apresentada em nome de quatro partidos da oposição: Yesh Atid, o Partido da Unidade Nacional (centro) do ex-ministro da Defesa Benny Gantz, "Os Democratas" de Yair Golan, e o partido nacionalista Yisrael Beiteinu de Avigdor Lieberman.

O partido de centro-direita Yesh Atid, do líder opositor Yair Lapid, denunciou o "conflito de interesses do primeiro-ministro, com base em informações estrangeiras". Já o Movimento por um Governo de Qualidade, que também se associou ao recurso, acusou o premiê de tomar uma "decisão ilegal, que representa um risco real para a segurança nacional".

Netanyahu justificou a demissão de Ronen Bar, que entrará em vigor em 10 de abril, pela "perda de confiança profissional e pessoal". Mas, de acordo com os críticos do chefe do governo, Bar estava na mira de Netanyahu pelas suas críticas contra o governo israelense após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra em Gaza.

A investigação do Shin Bet sobre o caso foi apelidada de "Qatargate" pela mídia, por supostos pagamentos secretos do Catar. O inquérito cita a família do primeiro-ministro israelense, já envolvido em outras acusações de corrupção.

De acordo com uma carta de Netanyahu enviada aos membros do governo após a demissão de Bar, houve "uma perda de confiança profissional e pessoal entre o primeiro-ministro e o chefe do serviço". Isso impedia "o governo e o primeiro-ministro de exercer efetivamente seus poderes e prejudicava as capacidades operacionais do Shin Bet e a governança do Estado". Essa "perda de confiança se consolidou ao longo da guerra, após o fracasso operacional de 7 de outubro, e especialmente nos últimos meses", acrescentou o texto da carta.

"Ameaça à democracia"

Esta é a primeira vez na história do país que um diretor do Shin Bet é demitido, segundo o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul. Ronen Bar, nomeado em outubro de 2021 para um mandato de cinco anos, disse que vai se defender diante dos "órgãos competentes".

Em uma carta divulgada na noite de quinta-feira, o chefe do Shin Bet disse que os motivos de sua demissão, anunciada no domingo por Benjamin Netanyahu, são baseados em "interesses pessoais" e têm como objetivo "impedir investigações sobre os eventos que levaram a 7 de outubro e outros assuntos que estão atualmente sendo examinados pelo Shin Bet".

Ele também acusa o premiê de representar uma ameaça à segurança nacional, dificultando as investigações sobre as ligações de vários de seus associados próximos com o Catar. Ronen Bar afirma que Netanyahu prejudicou as negociações sobre a libertação dos reféns, ao afastar ele e o chefe do Mossad, o serviço secreto israelense, da equipe de negociadores.

O anúncio da demissão de Ronen Bar irritou a oposição e levou a novas manifestações em Israel, que denunciaram uma "ameaça à democracia" e acusaram Benjamin Netanyahu de querer concentrar o poder.

Na noite de quinta-feira, milhares de pessoas protestaram em frente à residência do primeiro-ministro em Jerusalém, e em seguida em frente ao Knesset, o parlamento israelense, onde os ministros estavam reunidos.

Ronen Bar já havia dado a entender que renunciaria antes do fim de seu mandato, mas de acordo com seus próprios critérios e assumindo a responsabilidade pelo fracasso de sua agência em prevenir o ataque. Uma investigação interna do Shin Bet, tornada pública em 4 de março, reconheceu falhas na coleta de informações que poderiam ter alertado as autoridades.

O documento também criticou o executivo, e indiretamente Benjamin Netanyahu, considerando que a política de moderação em relação ao movimento islâmico palestino nos últimos anos havia 'permitido ao Hamas construir um impressionante arsenal militar'."

