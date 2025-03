Número de mortos no acidente que gerou protestos em massa na Sérvia sobe para 16

O número de mortos no acidente em uma estação de trem no norte da Sérvia, que gerou protestos em massa, aumentou para 16 nesta sexta-feira (21) após a morte de um adolescente.

O jovem ficou ferido quando uma marquise de concreto desabou na estação de Novi Sad, em 1º de novembro.

A tragédia deixou 15 mortos e desencadeou uma onda de indignação contra o presidente nacionalista, Aleksandar Vucic, no poder desde 2012 no país balcânico de mais de seis milhões de habitantes.

Para muitos sérvios, o acidente refletiu a corrupção que, na visão deles, assola a vida cotidiana, as instituições e as obras públicas do país.

"Apesar de todas as medidas tomadas e da máxima dedicação da nossa equipe, o paciente sucumbiu aos ferimentos complexos e às complicações resultantes", escreveu o Hospital Militar de Belgrado em seu site.

"Oferecemos as nossas mais profundas condolências à família do falecido", acrescentou, referindo-se ao jovem, que nasceu em 2006.

O anúncio de sua morte ocorreu uma semana após a maior manifestação da história recente da Sérvia.

Centenas de milhares de pessoas se reuniram na capital Belgrado no sábado, 15 de março, para pedir punição os responsáveis pelo acidente, de acordo com um órgão de contagem independente.

O movimento de protesto liderado por estudantes já se espalhava pelo país há meses, com manifestações diárias exigindo responsabilização.

