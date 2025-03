Musculação emagrece? Veja 4 motivos para apostar no exercício

Muitas pessoas acreditam que exercícios aeróbicos, como corrida, bicicleta e simulador de escada, são a melhor opção para emagrecer, já que eles gastam muitas calorias. Mas a musculação pode ser tão eficiente quanto e deve fazer parte da rotina de quem deseja perder peso.

Além de queimar calorias, a musculação ajuda a ganhar e preservar músculos, o que mantém o metabolismo acelerado. Isso faz com que você gaste mais energia mesmo quando está em repouso, evitando o efeito sanfona e ajudando na perda contínua de peso.

A seguir, veja quatro motivos para apostar na modalidade para perder peso, mas não se esqueça de ter uma alimentação adequada.

1. Ajuda a regular a fome e a saciedade

Embora não seja algo exclusivo da musculação, essa é mais uma contribuição da atividade para quem precisa emagrecer. Segundo uma pesquisa do Journal of Endocrinology, exercícios intensos, como a musculação, aumentam o fluxo de sangue no intestino, o que estimula a produção dos hormônios GLP-1, PYY e PP, que diminuem o apetite.

A análise também mostra que a musculação diminui a produção do hormônio grelina, ligado à fome, e ajuda a regular a leptina, o hormônio da saciedade, que é secretado pelo tecido adiposo (gordura).

2. Faz o corpo gastar calorias por mais tempo

Imagem: iStock

Após o treinamento de força, o corpo inicia a reparação e reconstrução dos músculos, o que aumenta o gasto de energia devido às mudanças no metabolismo em repouso.

Um estudo da Universidade de Kansas (EUA) mostrou que o exercício de resistência mantém o gasto calórico alto por até 48 horas após o treino. Por exemplo, no dia seguinte a um treino de pernas, uma pessoa pode gastar cerca de 500 calorias apenas para recuperar os músculos.

3. Usa a gordura como combustível

Durante o treino, o corpo usa carboidratos como principal fonte de energia. Porém, na recuperação, ele utiliza a gordura corporal para reparar os músculos trabalhados na musculação intensa.

Um estudo da Universidade de Penn State (EUA) confirma isso e mostra que pessoas com sobrepeso que fizeram musculação três vezes por semana queimaram 40% mais gordura do que as que só fizeram exercícios aeróbicos. Outra análise com 366 idosas que fizeram musculação intensa mostrou que elas reduziram medidas na cintura sem mudar a alimentação. Isso demonstra que quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais gordura ela pode queimar.

4. Melhora a resistência à insulina

Os exercícios de força trazem mudanças no organismo que ajudam a melhorar o metabolismo e corrigir problemas que dificultam a perda de peso. Esses benefícios são ainda mais fortes em pessoas com diabetes ou síndrome metabólica, que têm maior dificuldade de perder peso devido à resistência à insulina, quando o hormônio não funciona direito, aumentando o açúcar no sangue e o acúmulo de gordura, especialmente na barriga.

O músculo é o principal tecido reativo à insulina, por isso o treinamento de força contribui para a melhora desse quadro. Com o exercício, esse hormônio começa a trabalhar melhor e o pâncreas passa a liberar menos insulina.

*Com informações de reportagem publicada em 01/04/2019