Minério de ferro tem perda semanal com cautela sobre perspectivas de demanda da China

Por Amy Lv e Mei Mei Chu

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro caíram nesta sexta-feira e registraram uma perda semanal devido às crescentes preocupações com as perspectivas de demanda na China, principal mercado consumidor de minério, em meio à escalada da guerra comercial global.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com recuo de 0,33%, a 757,5 iuanes (US$104,52) a tonelada, registrando uma queda semanal de 3,8%.

O contrato atingiu o valor mais baixo desde 10 de janeiro, em 753,5 iuanes por tonelada, no início da sessão.

O minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 0,85%, para US$99,65 a tonelada, depois de ter atingido uma mínima desde 11 de março, de US$99,05 a tonelada. A queda na semana foi de 4,2%.

A China está avaliando criar um esquema de compensação para eliminar a capacidade obsoleta da indústria de aço, disse Qian Gang, segundo teria dito o presidente da CITIC Pacific Special Steel.

Isso foi interpretado por alguns analistas como mais um sinal de que Pequim está determinada e comprometida com os planos de enfrentar o excesso de capacidade que assola a indústria siderúrgica este ano, pesando sobre o apetite por matérias-primas para a produção de aço.

A CITIC não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Reuters.

Na reunião anual do parlamento no início deste mês, a China disse que reestruturaria seu gigantesco setor siderúrgico por meio de cortes na produção, sem elaborar detalhes.

Mas uma recuperação na demanda de curto prazo reduziu as perdas nesta sexta-feira.

A produção média diária de metal quente, normalmente usada para medir a demanda de minério de ferro, subiu 2,5% em relação à semana anterior, atingindo o maior nível desde 2 de agosto de 2024, com 2,36 milhões de toneladas em 20 de março, segundo uma pesquisa da consultoria Mysteel.

(Reportagem de Amy Lv e Mei Mei Chu)