Milho: falta de chuva leva Emater reduzir estimativa de produtividade no RS

São Paulo, 21/03 - A produtividade da safra de milho do Rio Grande do Sul, cuja colheita atinge 74% da área plantada, foi reestimada pela Emater em 6.866 quilos por hectare. O resultado é 3,5% menor em relação à projeção inicial de 7.116 kg/ha e se deve à falta de chuvas regulares. Atualmente, 11% das lavouras estão em fase de maturação, mas o potencial produtivo dessas áreas é inferior ao das lavouras semeadas no início do período recomendado, disse a empresa em nota."As lavouras semeadas tardiamente, que representam 15% da área cultivada, ainda dependem das condições climáticas para se desenvolverem plenamente. As chuvas mais frequentes em fevereiro e início de março favoreceram o desenvolvimento vegetativo, o vigor das plantas e o potencial produtivo", contou. "No entanto, a manutenção desse desempenho está condicionada à ocorrência de chuvas regulares, especialmente porque 8% dessas lavouras estão na fase crítica de enchimento de grãos, e 4% das áreas implantadas em janeiro encontram-se em estágios sensíveis, como pendoamento e embonecamento, que são altamente vulneráveis ao déficit hídrico", destaca no documento.Em relação à soja, a colheita avançou de 5% para 11% da área cultivada no Estado. Conforme a Emater, 41% das lavouras estão em fase de enchimento de grãos, enquanto 39% já se encontram em maturação. Na região centro-oeste, as lavouras mais afetadas pela estiagem apresentam produtividade reduzida (em torno de 500 kg/ha), além de menor peso e qualidade dos grãos. A falta de chuvas, especialmente nas áreas com menor precipitação registrada em 9 de março, continua prejudicando as plantas em fases críticas, como floração, formação de vagens e enchimento de grãos."A insuficiência de volumes adequados de precipitação preocupa os produtores, uma vez que as perdas podem se intensificar ainda mais. Nas áreas sob estresse hídrico, os grãos apresentam tegumento enrugado e coloração esverdeada. Em casos mais extremos, observam-se perdas devido à abertura de vagens e debulha, além de um aumento significativo na demanda por cobertura do Proagro." ()