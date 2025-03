Mercado vê redução acumulada de 75 pb em juro pelo Fed como aposta principal, mostra CME

A aposta majoritária do mercado financeiro é de uma redução acumulada de 75 pontos-base (pb) nos juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em 2025, a 34,6%, o que poderia representar três cortes de 25 pb até a reunião de dezembro, após a decisão de manutenção dos juros pelo BC dos Estados Unidos desta semana e falas de dirigentes do Fed hoje.

Por volta das 15h30 (de Brasília), a ferramenta FedWatch do CME Group mostrava que a probabilidade deste cenário se concretizar ultrapassava a chance de redução acumulada de 50 pb (26,6%), a qual era majoritária até quarta-feira.

Junho continua como o primeiro mês mais provável (79,2%) para a retomada dos cortes de juros, sendo a expectativa majoritária de corte de 0,25 ponto porcentual (68,9%). A chance de manutenção dos juros era de 20,8%.

Nesta sexta-feira, o presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, adotou um tom de cautela e afirmou que, diante muita incerteza, o ideal é esperar as "coisas se esclarecerem". Já o presidente do Fed de Nova York, John Williams, destacou que a incerteza é o principal desafio para a política monetária atualmente.