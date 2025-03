Lenda do boxe, George Foreman morre aos 76 anos

O ex-campeão mundial de boxe George Foreman, que perdeu uma luta histórica contra Muhammad Ali antes de recuperar o título duas décadas depois, morreu na sexta-feira (21) aos 76 anos, anunciou sua família em comunicado.

"Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento do nosso amado George Edward Foreman Sr., que partiu em paz em 21 de março de 2025, cercado por seus entes queridos", diz a nota da família do ex-pugilista.

"Um humanitário, atleta olímpico e duas vezes campeão mundial dos pesos pesados, ele era profundamente respeitado: uma força do bem, um homem de disciplina e convicção, e um protetor de seu legado, lutando incansavelmente para preservar seu bom nome e o de sua família", continua o texto.

"Somos gratos pela demonstração de amor e orações, e pedimos gentilmente privacidade enquanto honramos a vida extraordinária de um homem que tivemos a bênção de chamar de nosso", concluiu a família na mensagem.

