Kiev e Moscou se acusam mutuamente de um ataque contra estação de gás na Rússia

Kiev e Moscou se acusaram mutuamente, nesta sexta-feira (21), de um ataque contra a estação de medição de gás de Sudzha, na região russa de Kursk, ocupada pelas forças ucranianas desde agosto de 2024.

Essa importante estação, localizada na região de Kursk, fronteiriça com a Ucrânia, permitia o transporte de gás russo para Europa, passando pela Ucrânia.

Vários veículos russos publicaram imagens da estação em chamas e culparam o Exército ucraniano.

As autoridades russas não fizeram nenhum anúncio oficial.

O Exército ucraniano rechaçou "acusações sem fundamento".

"A estação foi bombardeada pelos próprios russos", afirmou o Estado Maior ucraniano no Facebook, que afirmou que as forças russas "dispararam projéteis de artilharia contra a instalação" durante a noite.

A estação de medição de gás de Sudzha está sob controle das forças ucranianas desde agosto de 2024.

Paralelamente, prosseguem os combates na região de Kursk, onde as forças russas avançaram a um ritmo sem precedentes nas últimas semanas em uma tentativa de expulsar as tropas ucranianas do seu território.

A Rússia destruiu a rede energética da Ucrânia em três anos de invasão, enquanto a Ucrânia, em represália por esses ataques, destruiu diversos terminais petrolíferos russos utilizando drones explosivos de longo alcance.

bur/pz/meb/es/dd

© Agence France-Presse