Josias: Centrão põe anistia em banho-maria e vê Bolsonaro fora do baralho

Os partidos do centrão já descartam Jair Bolsonaro (PL) como possível candidato à Presidência de República em 2026 e relutam em embarcar no pedido de urgência da votação da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8/1, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta sexta-feira.

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do partido na Câmara, disse que pediria urgência na votação do projeto de anistia. Porém, em entrevista ao UOL News, o parlamentar admitiu que a decisão final cabe a Hugo Motta, presidente da Câmara. Diante deste cenário, o colunista do UOL avalia que há "jogo duplo" acontecendo no Parlamento.

Os presidentes da Câmara e do Senado [Davi Alcolumbre] estão cuidando das suas reeleições, assim como estão pavimentando as reeleições dos parlamentares que os conduziram a essas presidências. Nisso, está inserida uma negociação com o governo e um jogo duplo com Lula. O governo tem que cuidar dos dois anos que restam para Lula e precisa do centrão.

É nesse contexto que se dá a discussão sobre a anistia. O centrão está obviamente acomodando isso em um banho-maria. Ainda que passasse na Câmara, seria brecado no Senado. Não há nenhuma disposição do Hugo Motta em pautar isso na Câmara nesse momento. Pode até ser lá na frente, mas não agora.

Há, sim, um jogo duplo e isso ficou claro na bancada evangélica. Sóstenes ainda não obteve as assinaturas. Ele repetiu que tem um requerimento pronto, mas as assinaturas ainda não estão lá. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias ressaltou que o centrão já trabalha para chegar a um consenso sobre uma alternativa a Bolsonaro para as próximas eleições, mas terá dificuldades para convencer o ex-presidente a desistir de suas pretensões para 2026.

A política brasileira está vivendo uma fase de virada de página. Bolsonaro quer virá-la para trás e sempre joga por seu interesse particular. Um pedaço do centrão deseja virá-la para frente e já percebeu que, nesse jogo, Bolsonaro é uma carta fora do baralho de 2026.

Há reuniões e uma intensa movimentação nos bastidores sobre a conveniência de Bolsonaro facilitar as articulações para a escolha de um nome que unifique a direita para disputar a sucessão presidencial com Lula. Quem está no primeiro lugar da fila é Tarcísio de Freitas, que tem se revelado um jogador muito leal ao Bolsonaro, no pressuposto de que herdará esse espólio de votos.

Inegavelmente, Bolsonaro é um líder popular e rivaliza com Lula, mas a foto dele não estará na urna. Existe um movimento para antecipar o desembarque do Bolsonaro, mas até agora não o convenceram. A votação da anistia se insere nesse contexto. Claramente há uma divisão. Josias de Souza, colunista do UOL

Tales: Líder do PL recua e joga urgência do PL da Anistia no colo de Motta

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) recuou e deixou a decisão sobre a urgência da votação do projeto de lei da anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8/1 nas mãos de Hugo Motta (Republicanos-PB), avaliou o colunista Tales Faria.

Ele disse para o eleitorado ser a favor de votarem a anistia agora, mas não há condições políticas para isso. Nem o presidente da Câmara quer essa urgência.

A avaliação de quem está circulando pelo Congresso nesse momento é de que se for colocada em votação na Câmara, a anistia tem tudo para ganhar. Por isso, Motta não quer urgência nesse momento. Já no Senado, [o presidente] Davi Alcolumbre já disse que não dará urgência de jeito nenhum. Não há voto para o Senado aprovar a anistia neste momento.

Sóstenes está recuando e jogando no colo do presidente da Câmara, que de fato é quem não está dando as condições políticas porque está em discussão como ficará a relação dele e de seu partido com o governo. Tales Faria, colunista do UOL

