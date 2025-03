Israel diz que ataques em Gaza têm o objetivo de pressionar Hamas a libertar reféns

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse nesta sexta-feira que o Exército está intensificando os ataques aéreos, terrestres e marítimos em Gaza para pressionar o Hamas a libertar os reféns restantes.

Após dois meses de relativa calma, os habitantes de Gaza estão novamente fugindo para salvar suas vidas depois que Israel efetivamente abandonou o cessar-fogo, lançando uma nova campanha aérea e terrestre contra o Hamas, o grupo militante palestino dominante em Gaza.

Katz disse que quanto mais o Hamas continuar a se recusar a libertar os reféns israelenses restantes, mais território ele perderia para Israel.

Ele afirmou que os militares vão intensificar os ataques aéreos, marítimos e terrestres e expandir as operações terrestres até que os reféns sejam libertados e o Hamas seja finalmente derrotado.

Como as negociações não conseguiram superar as diferenças sobre os termos para estender o cessar-fogo, os militares israelenses retomaram os ataques a Gaza com uma campanha de bombardeio maciço na terça-feira, antes de enviar tropas no dia seguinte.

O primeiro dia da retomada dos ataques aéreos na terça-feira matou mais de 400 palestinos, um dos dias mais mortíferos da guerra de 17 meses, com pouca trégua desde então.