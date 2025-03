MPT resgata 35 indígenas de trabalho escravo em SP; vítimas só comiam arroz

Agentes públicos resgataram 35 indígenas que viviam em situação análoga à escravidão em Pedreira, no interior de São Paulo. A ação envolveu o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Defensoria Pública da União e a Polícia Federal.

O que aconteceu

Indígenas viviam em situação precária. Eles trabalhavam com a coleta de frangos para uma terceirizada, que abastecia um grande frigorífico de São Paulo. Todas as 35 vítimas viviam alojadas em uma casa em "péssimas condições", segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), e dormiam em colchões úmidos, infestados com besouros e mosquitos.

Vítimas tinham que dormir até em varanda, ficando expostos à chuva e sol. Todos dividiam somente um banheiro. "Não havia espaço para lavar ou secar roupas, e alguns trabalhadores estavam usando a mesma vestimenta há duas semanas. O alojamento, além de sujo e fétido, não possuía qualquer condição digna de moradia", publicou o MTE.

Vítimas só comiam arroz e bebiam água de aviário. Quando os fiscais vistoriaram a casa, a única comida disponível era "arroz empapado". Os indígenas afirmaram aos agentes que não comiam sentados no chão, e tinham de beber a água disponível no aviário do local, com as galinhas que coletavam.

Escravizados foram recrutados em aldeia Amambai, no Mato Grosso do Sul. O frigorífico prometeu a eles alojamento mobiliado com camas, alimentação custeada pelo contratante e trabalho registrado, mesmo que 28 dos 35 indígenas não tivesse carteira de trabalho. Para cada trabalhador, o cacique da aldeia recebeu R$ 70 reais — totalizando R$ 2.450. Eles foram levados da aldeia há 15 dias.

Donos de terceirizada terão de pagar R$ 255 mil em indenizações. O valor compreende R$ 170 mil de multas rescisórias e R$ 85 mil em danos morais individuais. A Auditoria Fiscal ordenou a paralisação de todas as atividades da empresa, garantindo também o retorno dos indígenas à aldeia onde viviam.