Incêndio fecha aeroporto de Heathrow no Reino Unido e gera impacto no tráfego aéreo global

O aeroporto de Gatwick, em Londres, vai receber alguns dos voos programados para pousar em Heathrow, fechado nesta sexta-feira (21) após uma queda de energia provocada por um incêndio. O incidente provocou interrupções no tráfego aéreo global.

"Estamos fornecendo apoio e aceitando voos desviados por necessidade", disse um porta-voz do aeroporto. Sete voos já haviam sido desviados para Gatwick no início da manhã.

A interrupção foi causada por um incêndio na subestação elétrica em Hayes, no subúrbio de Londres, que atende o aeroporto. Segundo os bombeiros, o fogo está sob controle.

"Conseguimos controlar o incêndio e impedimos que ele se espalhasse ainda mais", disse o porta-voz do corpo de bombeiros, Pat Goulbourne, em um comunicado. "Continuaremos presentes no local durante todo o dia, para ajudar a National Grid (empresa de energia elétrica)", acrescentou.

Considerado como um dos cinco aeroportos mais importantes do mundo e o maior da Europa, Heathrow atende 80 países, opera 1.300 decolagens e pousos por dia e é frequentado por cerca de 230 mil passageiros diariamente. Construído em 1946, Heathrow é o maior dos cinco aeroportos que servem a capital britânica.

De acordo com a operadora do aeroporto, Heathrow Airport Holdings, ele ficará fechado até as 23h59, "para garantir a segurança de passageiros e profissionais". No comunicado, o grupo acrescentou que espera "sérias interrupções (de tráfego) nos próximos dias".

Além do aeroporto, "um grande número de residências e empresas locais" foram afetadas pelo incêndio, que ocorreu às 23h23 desta quinta-feira (20), pelo horário local, de acordo com Goulbourne. Dez caminhões e cerca de 70 bombeiros foram mobilizados. Quase 150 pessoas foram retiradas da área e um perímetro de segurança de 200 metros foi criado.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram chamas subindo da subestação elétrica. Outros vídeos mostram o interior do aeroporto iluminado apenas por sinais de emergência.

Os bombeiros pediram aos moradores que mantivessem as janelas fechadas para se protegerem da fumaça produzida pelo incêndio e para a população evitar a área.

No total, cerca de 16.000 casas foram afetadas pela interrupção, segundo a operadora de eletricidade Scottish and Southern Electricity Networks.

@BBCLondonNews There's a huge fire in Hayes - London, looks like North Hyde Electricity sub station pic.twitter.com/PJNpbHjZxu ? Vil (@fire_at_Vill) March 20, 2025

Cancelamentos

O aeroporto de Heathrow pediu aos viajantes que "evitassem vir ao aeroporto antes da reabertura".

O incêndio causou uma série de cancelamentos. Dois voos da Qantas para o aeroporto de Londres - um voo direto de Perth (Austrália) e outro de Cingapura - tiveram que ser desviados para Paris Charles de Gaulle, na região parisiense, segundo a companhia aérea australiana. Mais dois voos da Qantas deveriam decolar de Heathrow na sexta-feira.

Um voo da United Airlines de Nova York, previsto para pousar em Shannon, na Irlanda, também teve que ser adiado, de acordo com o site FlightRadar24.

Sete voos da companhia tiveram que retornar ao aeroporto de partida ou ser direcionados para outros destinos, segundo a empresa americana, que cancelou os voos para Heathrow nesta sexta-feira.

Um voo da Korean Air, que deveria decolar do hub de Londres para Incheon (Coreia do Sul), foi anunciado com um atraso de 22 horas.

(Com informações da AFP)