Ibovespa abre sem viés claro com cena corporativa no radar em dia de vencimento de opções

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria sem viés claro nesta sexta-feira, com Brava Energia e Petz entre as maiores altas após ambas as companhias divulgarem resultados do quarto trimestre do ano passado, enquanto Eneva e Hypera eram destaques negativos, com os balanços também no radar.

Às 10:15, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, mostrava estabilidade, a 131.960,11 pontos, em sessão também marcada por vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, caía 0,24%.

(Por Paula Arend Laier)