Hypera vai lançar medicamento baseado em princípio ativo do Ozempic em 2026

SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera planeja lançar no Brasil um medicamento baseado no princípio ativo do popular Ozempic assim que a patente do medicamento da Novo Nordisk cair em março do ano que vem, afirmou nesta sexta-feira o presidente-executivo da maior farmacêutica brasileira.

"Estamos trabalhando para lançar assim que cair a patente e estamos bastante otimistas com esse produto a partir do ano que vem", disse Breno de Oliveira em conferência com analistas, após a publicação dos resultados do quarto trimestre do ano passado da Hypera na noite da véspera.

A patente da substância semaglutida, princípio ativo de medicamentos como Ozempic, Wegovy e Rybelsus, vai expirar em março do próximo ano. O preço do medicamento que foi criado para tratar diabetes, mas passou a ser utilizado como emagrecedor por milhões de pessoas no mundo, gira em torno de R$800 a R$1.500 no Brasil.

Segundo Oliveira, parte do otimismo é derivado de uma expectativa de que não haverá uma queda muito grande no preço do medicamento semelhante a que ocorreu com outros medicamentos genéricos diante da custos mais altos de produção e disponibilidade menor de canetas aplicadoras.

"Não esperamos degradação tão grande dessa categoria (semaglutida) no curto prazo", afirmou o presidente da Hypera, citando que há na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) quatro empresas que já fizeram pedidos de registro de medicamentos baseados na substância.

Na bolsa paulista, as ações da Hypera avançavam mais de 5% por volta do meio-dia, entre os melhores desempenhos do Ibovespa.

Questionado sobre o desempenho da empresa no início deste ano, depois que o lucro da companhia caiu 74% no quarto trimestre, Oliveira citou que a tendência do primeiro trimestre será semelhante a do quarto, em meio ao processo de ajuste de estoques da Hypera e dos clientes, algo que deve ser concluído em abril.

"A dinâmica vai ser muito semelhante. E vendas menores no curto prazo por causa do processo de ajuste...dentro do que esperávamos", afirmou o executivo, que comentou que a empresa pretende acompanhar a inflação no momento de reajustes de preços de medicamentos este ano.

Executivos da empresa mencionaram ainda que as margens do primeiro semestre devem ser menores, em meio ao processo de ajuste da companhia, mas que devem mostrar recuperação na segunda metade do ano.

(Por Alberto Alerigi Jr.)