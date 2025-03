Homem é preso por planejar ataque a base militar britânica

LONDRES (Reuters) - Um homem britânico que planejava um ataque a uma base aérea no norte da Inglaterra com uma bomba caseira usando explosivos retirados de fogos de artifício foi condenado nesta sexta-feira a quase 40 anos de prisão.

A juíza que proferiu a sentença disse que Mohammad Farooq, de 29 anos, havia se inspirado no Estado Islâmico e se radicalizado online.

Farooq foi considerado culpado em julho do ano passado por preparar atos de terrorismo após um julgamento no Sheffield Crown Court. Antes do julgamento, ele havia se declarado culpado por posse de substância explosiva com intenção de colocar vidas em risco e outros delitos, após ser preso do lado de fora do St. James's Hospital em Leeds, em janeiro de 2023.

Farooq foi pego pela polícia no hospital, onde havia trabalhado anteriormente como estudante de enfermagem, com uma bomba caseira contendo quase 10 kg de explosivos extraídos de fogos de artifício.

A juíza Bobbie Cheema-Grubb afirmou que Farooq inicialmente tinha como alvo a RAF Menwith Hill, uma base da Força Aérea Real em North Yorkshire, que também é usada pelas forças dos Estados Unidos.

"Mas, ao perceber que seria impossível chegar perto o suficiente para detonar o dispositivo além do perímetro bem protegido, você mudou de rumo para um alvo mais fácil", disse ela.

Farooq foi condenado a um mínimo de 37 anos de prisão antes de ser considerado para liberdade condicional.

"Farooq chegou perigosamente perto de ferir pessoas inocentes", disse o superintendente da polícia de combate ao terrorismo, Paul Greenwood.

(Reportagem de Sam Tobin)