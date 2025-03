Câmera em capacete flagra ladrões atirando para roubar moto: 'Mata, mata'

Do UOL, em São Paulo

Uma câmera acoplada no capacete de um motociclista flagrou o momento em que ele é baleado por dois assaltantes na Vila Princesa Isabel, na zona leste de São Paulo.

O que aconteceu

Homem estava estacionando a moto quando foi abordado por dois ladrões. O crime aconteceu na noite do dia 5 de março.

É possível escutar três disparos. Os ladrões exigem que o homem fique com as mãos no guidão da moto, e a vítima obedece. Em seguida, o piloto grita para o comparsa: "Mata fiote, mata fiote". Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima foi atingida por dois tiros.

Ação violenta durou poucos segundos. Os dois homens fugiram com a moto.

Vítima conseguiu caminhar até a portaria de um prédio para pedir socorro. Ele foi levado ao Hospital São Luiz, onde passou por atendimento médico.

Polícia aprendeu adolescente de 16 anos com a moto roubada no dia 19. Ele foi parado por policiais que faziam patrulhamento na rua Miguel Martins Lisboa, na zona leste de São Paulo. Na abordagem, os agentes constataram que a moto tinha queixa recente de crime.

Adolescente confessou o crime na delegacia. Segundo a polícia, ele faz parte de uma quadrilha de roubo de motos e participou da tentativa de latrocínio contra o vigilante no último dia 5. O infrator foi encaminhado à Fundação Casa.

Investigação ainda tenta identificar e prender o segundo envolvido no crime. As duas motos roubadas foram localizadas e devolvidas aos proprietários. O caso foi registrado no 50º DP.