Hamas estuda proposta dos EUA de "ponte" para cessar-fogo enquanto Israel intensifica ataques

Por Nidal al-Mughrabi e Jana Choukeir

CAIRO/DUBAI (Reuters) - O Hamas disse nesta sexta-feira que estava analisando uma proposta dos Estados Unidos para restaurar o cessar-fogo em Gaza, enquanto Israel intensificou as operações militares no enclave para pressionar o grupo militante palestino a libertar os reféns israelenses restantes.

O plano de "ponte" do enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, apresentado na semana passada, tem como objetivo estender o cessar-fogo até abril, além do Ramadã e da Páscoa, para dar tempo às negociações sobre uma cessação permanente das hostilidades.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que os militares estavam intensificando os ataques aéreos, terrestres e marítimos e que também retirariam civis para a parte sul de Gaza, falando três dias após Israel ter efetivamente abandonado a trégua de dois meses.

Katz enfatizou que Israel continuaria sua campanha até que o Hamas libertasse mais reféns e fosse totalmente derrotado.

No entanto, embora Israel tenha infligido sérios danos ao Hamas com ataques aéreos nesta semana, que mataram o chefe do governo de Gaza e outras autoridades importantes, fontes palestinas e israelenses dizem que o Hamas demonstrou que pode absorver grandes perdas e ainda lutar e governar.

O Hamas disse que ainda estava debatendo a proposta de Witkoff e outras ideias, com o objetivo de chegar a um acordo sobre a libertação de prisioneiros, encerrar a guerra e garantir a retirada militar israelense completa da Faixa de Gaza.

Uma autoridade palestina, falando sob condição de anonimato, disse à Reuters que o Egito também havia apresentado uma proposta de ponte, mas o Hamas ainda não havia respondido. O funcionário se recusou a fornecer detalhes sobre a proposta, que, segundo ele, estava sendo considerada.

Duas fontes de segurança egípcias disseram que o Egito sugeriu estabelecer um cronograma para a libertação do restante dos reféns, juntamente com um prazo para a retirada total de Israel de Gaza, com garantias dos EUA.

As fontes disseram que os EUA haviam sinalizado a aprovação inicial do plano, enquanto as respostas do Hamas e de Israel eram esperadas ainda nesta sexta-feira.

Uma primeira fase temporária da trégua terminou no início deste mês, mas Israel e o Hamas não conseguiram superar as diferenças sobre os termos para o lançamento da segunda fase. O Hamas manteve a libertação de outros reféns e a ação militar israelense foi retomada.

Após dois meses de relativa calma, os habitantes de Gaza estavam novamente fugindo para salvar suas vidas depois que Israel lançou uma nova campanha aérea e terrestre contra o Hamas na terça-feira, depois de interromper novamente todas as entregas de ajuda ao estreito enclave costeiro.

Katz alertou que o Hamas perderia mais território quanto mais tempo continuasse se recusando a libertar os reféns restantes. Dos mais de 250 originalmente apreendidos no ataque do Hamas a Israel em outubro de 2023, 59 permanecem em Gaza, 24 dos quais supostamente estão vivos.

AGRAVAMENTO DA CRISE HUMANITÁRIA

O primeiro dia de novos ataques aéreos israelenses na terça-feira matou mais de 400 palestinos, um dos dias mais mortais da guerra de 17 meses.

Na sexta-feira, cinco pessoas, incluindo três crianças, foram mortas em um ataque aéreo israelense que atingiu uma casa no distrito de Tuffah, na Cidade de Gaza, no norte do enclave, enquanto duas pessoas -- uma mulher e sua filha -- foram mortas por disparos de tanques em Abassan, perto de Khan Younis, no sul, de acordo com médicos palestinos.

A agência de assistência palestina da ONU, UNRWA, um dos maiores fornecedores de ajuda alimentar em Gaza, alertou na sexta-feira que só tinha farinha suficiente para distribuir nos próximos seis dias.

"Podemos esticar isso dando menos às pessoas, mas estamos falando de dias, não de semanas", disse Sam Rose, funcionário da UNRWA, a repórteres em Genebra, em uma entrevista online do centro de Gaza.

A situação humanitária em Gaza era mais uma vez alarmante devido às reduções maciças na distribuição de ajuda, disse a UNRWA.

"Seis das 25 padarias que o Programa Mundial de Alimentos estava apoiando tiveram que fechar. Há multidões maiores nas ruas do lado de fora das padarias", acrescentou Rose.

"Esse é o período mais longo desde o início do conflito, em outubro de 2023, em que nenhum tipo de suprimento entrou em Gaza. O progresso que fizemos como um sistema de ajuda nas últimas seis semanas do cessar-fogo está sendo revertido", acrescentou Rose.

O bloqueio de Israel levou a um aumento nos preços dos alimentos essenciais e do combustível, forçando muitos a racionar suas refeições.

A guerra começou depois que militantes do Hamas atacaram comunidades israelenses perto da fronteira de Gaza em 7 de outubro de 2023, matando 1.200 pessoas, de acordo com os registros israelenses.

Mais de 49.000 palestinos foram mortos no conflito que se seguiu, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, e grande parte do território densamente povoado foi reduzida a escombros.

(Reportagem de Jana Choukeir, em Dubai, e Nidal al Mughrabi, no Cairo; reportagem adicional de Ahmed Shalaby, no Cairo, e Olivia Le Poidevin, em Genebra)