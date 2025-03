Haddad diz que preços de alimentos vão cair, mas café e ovo preocupam

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira acreditar que os preços dos alimentos no Brasil vão cair, mas reconheceu que está preocupado com dois produtos específicos -- o café e o ovo.

"Tem alguns itens que estão inspirando mais cuidado. Por exemplo, o aumento da demanda mundial por café inspira cuidado", afirmou Haddad durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda.

"Ovo é outra preocupação... Nós exportamos pouco ovo. Nossa exportação de ovo é muito pequena, mas pode estar havendo concentração de mercado, pode estar tendo especulação com o preço", acrescentou.

Segundo Haddad, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Ministério da Agricultura e Pecuária e ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar "entenderem melhor o que está acontecendo com o preço do ovo".

Na entrevista, o ministro também voltou a afirmar que a colheita da safra atual e o recuo recente do dólar ante o real são fatores que vão contribuir para a queda dos preços dos alimentos.

(Reportagem de Fabrício de Castro; reportagem adicional de Victor Borges)