Goiás abate volume recorde de bovinos em 2024, com 4 milhões de cabeças, +13,4%

São Paulo, 21/03 - Goiás abateu mais de 4 milhões de cabeças de bovinos em 2024, aumento de 13,4% em relação a 2023 e um volume recorde, informou em nota a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado, com base em números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta semana. O desempenho, segundo o comunicado, situa Goiás em segundo lugar no ranking de abate de bovinos, com participação de 10,2% e atrás apenas de Mato Grosso. Ainda conforme a pasta, o quarto trimestre fechou com um total de 903,9 mil cabeças abatidas, "que, somado aos números dos outros levantamentos de abates do ano passado, principalmente do primeiro trimestre (que aumentou 35,6% em relação a igual período de 2023), foi determinante para o recorde anual", assinala.