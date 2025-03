Gleisi, sobre Haddad: Tive posições, já passaram; temos que seguir em frente agora

A ministra da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira, 21, que as suas posições em relação ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, "já passaram" e que é preciso "seguir em frente". "Tenho uma boa convivência com o ministro. Não é o fato de eu ter divergido dele que nossa convivência seja ruim. Gosto dele", disse.

Em entrevista à CNN Brasil, Gleisi ressaltou que possui respeitabilidade por Haddad e quer ajudar o ministério da Fazenda com matérias de economia no Congresso Nacional. A petista também disse que o arcabouço fiscal já foi aprovado e que isso "já foi". Ela reiterou que estará junto do ministro para articular tramitações e aprovações.

Ao ser questionada sobre uma potencial mudança da meta de inflação, a ministra afirmou que o País possui uma expectativa de aumento dos preços "bem justa". Ela diz não acreditar que essa alteração seja necessária e mostrou otimismo. "Não acho que inflação está absurdamente estourada. Acho que vamos conseguir; não vejo que tenha um estouro da meta, disse.

Sobre a definição do relator do projeto de lei de isenção de Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil, Gleisi disse que deve discutir perfil e nomes com líderes do governo na próxima segunda-feira, 24. Ela afirmou que ainda não conversou com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para falar do assunto.