Gleisi diz esperar melhora nas próximas decisões do Copom

BRASÍLIA (Reuters) - A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta sexta-feira que espera uma melhora nas próximas decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central sobre os juros e também que a autarquia leve em consideração a situação econômica atual nas futuras reuniões.

"Eu tenho expectativa de que o Banco Central agora, a autoridade monetária, considere a realidade econômica do pais, considere, enfim, a questão da inflação para ter uma política mais compatível com nossa realidade", disse em entrevista à CNN Brasil. "A gente tem condições de ter uma situação melhor na política monetária. É a minha expectativa com as futuras decisões."

A ministra também lembrou que a alta de 1 ponto percentual, a 14,25% ao ano, na taxa Selic anunciada pelo Copom nesta semana já estava precificada desde o ano passado.

(Por Victor Borges)