Gleisi afirma que Kassab está sendo 'muito injusto' com Lula

A ministra da Secretaria das Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, disse nesta sexta-feira, 21, que o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, está sendo "muito injusto" com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O governo tem uma composição muito mais ampla que a que o elegeu em 2022, com MDB, PSD, União e PP", disse ela, em entrevista à CNN Brasil.

O PSD possui três ministérios no governo federal - Minas e Energia, Pesca e Aquicultura, Agricultura e Pecuária - mas Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), potencial candidato ao Planalto em 2026.

Durante seminário na Fundação Fernando Henrique Cardoso na quinta-feira, 20, Kassab afirmou que Lula está cometendo o mesmo erro que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que está "cada vez mais à esquerda".

"Também discordo que 'qualquer um ganharia a eleição de 2022 de Bolsonaro'", continuou a ministra. "Foram dez candidatos e não foi qualquer um que ganhou, foi Lula. Foi uma eleição muito difícil em que Bolsonaro estava na cadeira da Presidência da República, com muito dinheiro e programas sendo liberados. Muita fake news."