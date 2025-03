'Não dou a mínima para ele': quem é a filha trans que detonou Elon Musk

Em entrevista à revista Teen Vogue, Vivian Jenna Wilson, 20, filha do empresário Elon Musk, disse que "não dá a mínima" para o pai. "Realmente não dou. É irritante que as pessoas me associem a ele", disse.

Ele é um homem-criança patético. Por que eu teria medo dele? 'Ohhh', ele tem tanto poder. Eu não dou a mínima. Por que eu deveria ter medo desse homem? Porque ele é rico? Oh, não, eu estou tremendo. Eu não dou a mínima para quanto dinheiro alguém tem. Eu não dou. Ele é dono do Twitter [atual X]. Parabéns. Vivian Jenna Wilson à Teen Vogue

Quem é Vivian Jenna

A garota nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e tem um irmão gêmeo. Eles são frutos de uma fertilização in vitro.

Com uma carreira incipiente na modelagem, Vivian Jenna afirmou que nunca ganhou dinheiro por ter parentesco com Musk. Segundo a jovem, seu sonho "absoluto" é estar em um reality show. Morando em Tóquio, no Japão, Vivian já estudou francês, espanhol e japonês na faculdade.

Vivian diz ser financeiramente independente do pai desde 2020, quando decidiu realizar a transição de gênero. Ativa nas redes sociais, ela costuma publicar em redes como Threads e Bluesky, concorrentes do X (antigo Twitter).

Os conflitos entre Vivian e o pai vieram à tona em 2022. À época, a jovem entrou na Justiça para oficializar seu nome feminino e retirar o sobrenome paterno, alegando não querer "estar relacionada de qualquer forma" ao pai biológico. Wilson é o sobrenome da mãe de Vivian, Justine, que foi casada com o empresário entre 2000 e 2008.

Relação é marcada por polêmicas

Em entrevista ao jornal britânico Financial Times em 2022, Musk culpou o comunismo pela ruptura com a filha. O empresário afirmou que Vivian decidiu se afastar dele influenciada por "neomarxistas" com quem teria tido contato no âmbito acadêmico.

Em declaração a Jordan Peterson em 2024, Musk afirmou que Xavier [nome que deu a Vivian no nascimento] estava morto. "Eu perdi meu filho, basicamente. Eles chamam isso de 'deadnaming' por um motivo: é porque seu filho está morto. Meu filho Xavier foi morto pelo vírus mortal woke", disse. "Deadnaming" é o ato de chamar uma pessoa pelo seu antigo nome depois da transição e é considerado uma forma de discriminação contra os transsexuais. Já "woke" se refere a posturas políticas liberais ou de esquerda, especialmente aquelas relacionados à conscientização social, como questões de igualdade racial, feminismo, movimento LGBTQIA+, vacinação, ativismo ecológico e direito ao aborto.

Após a fala do pai, Vivian se manifestou nas redes sociais. "Eu o deserdei, e não o contrário", disse, afirmando "estar bem" à época. A modelo ainda rebateu outra afirmação de Musk, que havia dito que a menina nasceu ''gay e ligeiramente autista, o que contribuiu para a disforia de gênero''. ''Isso é totalmente falso'', disse Vivian, em publicação de julho de 2024.

Vivian explicou que o pai mentiu ao dizer que foi enganado ao assinar documentos de autorização da transição de gênero. A garota revelou que Musk tinha conhecimento do tratamento e há muitas coisas que precisa desmascarar em relação ao pai.

À rede NBC News, a garota explicou que Musk foi um pai ausente. Vivian contou também que Musk foi "cruel" com ela quando criança, já que não tinha uma identidade de gênero de acordo com as expectativas do pai. Segundo Vivian, Musk a repreendia por exibir traços femininos e a pressionava para parecer mais masculina, forçando-a a engrossar a voz.

Ele não sabe como eu era quando criança porque ele simplesmente não estava lá. Ele era frio. Ele fica com raiva muito rápido, é indiferente e narcisista. Vivian Jenna Wilson à NBC News

No final de 2024, Vivian contou que planejava deixar os EUA por conta da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais. "Não vejo meu futuro nos Estados Unidos", postou na rede Threads. "Quando observo os membros da minha 'ex-família' na esfera da mídia/Twitter, fico feliz por não ter dado vazão à minha pré-disposição genética de não ter uma coluna vertebral", finalizou. Apoiador declarado de Trump durante a campanha eleitoral, Musk ganhou do presidente eleito o cargo de chefia no Departamento de Eficiência Governamental.

13 filhos assumidos

Musk é pai de 13 filhos. Além de Vivian, o empresário é pai de Nevada Alexander, Griffin, Kai, Saxon e Damian, todos com a autora Justine Wilson. Com a cantora Grimes, Musk teve X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl e Techno Mechanicus. Já com a executiva Shivon Zilis, Musk tem outros quatro filhos: Strider, Azure, Arcadia e Seldon Lycurgus.

Vivian Jenna revelou que soube da existência de dois irmãos pela internet. "Descobri que Grimes teve um segundo filho porque uma drag queen postou sobre isso na [rede social] Reddit", disse à Teen Vogue. A jovem contou também que descobriu sobre o suposto filho de Musk com a influenciadora conservadora Ashley St. Clair da mesma forma. Até o momento, Musk não reconheceu o filho com Ashley, nascido em setembro de 2024.