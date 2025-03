Fed relata prejuízo líquido de US$77,5 bilhões em 2024

Por Michael S. Derby

(Reuters) - O Federal Reserve disse nesta sexta-feira que o prejuízo enfrentado no ano passado em suas operações diminuiu em relação a 2023.

O banco central dos Estados Unidos informou que a distribuição total de seu prejuízo líquido abrangente no ano passado foi de US$77,5 bilhões, contra US$114,6 bilhões no ano anterior. O Fed teve lucro pela última vez em 2022.

O prejuízo relatado pelo Fed em 2024 é um número final auditado e, com o banco central norte-americano rompendo este ano uma prática de divulgar um número preliminar no início do ano, também é a primeira visão do público sobre o estado oficial das finanças da instituição.

A perda do Fed é motivada principalmente por seus esforços para reduzir os altos níveis de inflação. O banco central é autofinanciado, ganhando dinheiro com os títulos que possui e os serviços que fornece ao setor financeiro. Por lei, o Fed devolve ao Tesouro dos EUA qualquer lucro excedente e, em anos anteriores, essas somas foram bem grandes.

Mas o cenário começou a mudar em 2022. Diante dos maiores níveis de inflação em décadas, o Fed aumentou agressivamente a faixa de sua taxa de juros de curto prazo, de níveis próximos a zero para um pico de 5,25%-5,50% em julho de 2023. Desde então, reduziu as taxas em um ponto percentual devido à queda da inflação, com a política monetária atualmente em um período de espera.

O Fed paga bancos, fundos do mercado monetário e outras empresas elegíveis para manter dinheiro com ele, como parte de operações técnicas para gerenciar sua meta de taxa de juros. Neste cenário, seus custos de juros aumentaram e ultrapassaram os ganhos, levando a perdas contábeis que os banqueiros centrais disseram repetidamente que não afetam sua capacidade de operar e conduzir a política monetária.

