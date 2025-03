Etanol/Bioind MT: adoção do E30 deve aumentar demanda pelo anidro em 16,2%

São Paulo, 21 - A possível elevação da mistura de etanol anidro na gasolina para 30% (E30) pode impulsionar em 16,2% a produção do biocombustível no Brasil a partir da safra 2025/26, segundo relatório da Bioind MT. A mudança, que já passa por testes na indústria automotiva, poderá elevar a demanda do etanol anidro para 14,76 bilhões de litros no período, acréscimo de 2,06 bilhões de litros em relação ao volume atual.Atualmente, a mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina é de 27%, o que gera uma demanda de 12,7 bilhões de litros do biocombustível. Com a possível mudança, Mato Grosso - maior produtor de etanol de milho do País - deve ter um impacto significativo, com um aumento estimado de 445,95 milhões de litros na demanda.A implementação do E30 depende da conclusão dos testes técnicos, prevista para março, e da avaliação do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). "A previsibilidade regulatória e o avanço de políticas públicas como o Combustível do Futuro são fundamentais para garantir segurança aos investidores e estimular a competitividade do setor", disse, na nota, o diretor executivo do Bioind MT, Giuseppe Lobo.