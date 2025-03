Por R$ 44, espremedor de frutas portátil promete fazer suco em segundos

Um suco de frutas geladinho é uma opção saborosa e refrescante para enfrentar os dias de calor. Mas espremer as frutas manualmente pode ser cansativo e levar mais tempo. Para otimizar esse preparo, o Guia de Compras UOL encontrou modelos de espremedores com bateria recarregável que prometem ajudar.

De acordo com um dos fabricantes, o produto é capaz de fazer uma xícara de suco em 20 segundos —e com pouco ruído. Confira a seguir as características do espremedor elétrico, o que diz quem o comprou e os pontos de atenção:

O que diz um dos fabricantes diz?

Feito de ABS (um tipo de plástico) e aço inoxidável;

É portátil;

Tem capacidade de 400 ml e potência de 45W;

Precisa carregar por quatro horas antes do primeiro uso;

Conta com peças removíveis, o que facilita a limpeza;

Carregamento via USB.

O que diz quem comprou?

Com mais de dez mil avaliações na Shopee, o produto tem nota média de 4,6 (máximo de cinco). Na Amazon, um modelo semelhante registra mais de 2.300 avaliações, com nota 4. Os consumidores relatam que os principais pontos positivos são o custo-benefício e a eficiência no preparo dos sucos.

Chegou relativamente rápido. A embalagem é simples e o material de qualidade. Essa foi a minha segunda compra, que será um presente. É de fácil utilização e limpeza, recarregável USB (cabo incluso) e tem ótimo custo-benefício. Eu recomendo.

Mac

O produto é ótimo e eu gostei muito. Compensa o valor para quem quer praticidade. Ele espreme rapidinho as laranjas e o aproveitamento da fruta é ótimo também. Me surpreendeu. Tem que deixar ele carregar o tempo suficiente.

Rosângela

O produto cumpre o que promete. Ele tem uma boa execução e atende bem às expectativas. O único ponto aqui é a bateria: usei ele três vezes depois de carregar e a bateria precisou ser recarregada.

Dani Soares

Pontos de atenção

Por outro lado, algumas avaliações citam a baixa eficiência ao espremer as frutas, a fragilidade do material e dificuldade para usar. Confira os comentários:

Bem compacto, mas o produto não é muito potente (a laranja não sai tão bem espremida). É pouco prático, pois precisa ficar apertando o botãozinho para que ele suba e esprema a fruta. Esperava um equipamento mais "autossuficiente".

Anira Cortez

Produto bom. Mas é menor do que eu esperava e não espreme totalmente as laranjas. No geral, vale a pena pelo preço.

Albuquerque

Está funcionando, porém veio bem sujo. Gostaria de mais cuidado com a embalagem e o produto. É bem pequeno e parece frágil. Mas pode ser bem funcional para uma pessoa só.

Anne Aguiar

Entrega rápida. Ele veio bem embalado e o produto é idêntico ao da imagem da loja. Não veio carregado, então tive que deixar carregando. Não é tão fácil de usar e me enrolei no início. Só tem um único botão de uso para ligar/ desligar.

Raphael Maximo

