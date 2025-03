Envio de dinheiro ao Brasil por imigrantes em Portugal bate recorde histórico em 2024

Em 2024, os brasileiros que vivem em Portugal enviaram mais de € 400 milhões ao Brasil, o equivalente a R$ 2 bilhões. Esse valor representa um recorde histórico e um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior, conforme dados divulgados pelo Banco de Portugal.

Lizzie Nassar, correspondente da RFI em Lisboa

A comunidade brasileira em Portugal segue sendo a maior remetente de dinheiro para o exterior, especialmente com o objetivo de ajudar a familiares no Brasil.

Juntas, as remessas ao Brasil, China e Índia somaram cerca de 58% do total de envios de imigrantes em 2024. Essas transferências representam uma fonte essencial de rendimento para as famílias que ficam no país de origem.

Rogério Filho, técnico de informática de 37 anos, que vive em Portugal há dois anos e meio, envia dinheiro mensalmente ao Brasil para o tratamento e a educação de seu filho, que tem autismo.

Ele diz que consegue enviar de 25 a 30% de seu salário para garantir o suporte necessário. "Também estou aqui para ter mais qualidade de vida", afirma Rogério, que antes morava na zona oeste do Rio de Janeiro. "Eu não sei se a distância vale esse sacrifício, mas hoje é o que escolhi fazer e está dando certo", diz.

Por outro lado, os portugueses que vivem na Suíça lideram o envio de remessas para Portugal. No ano passado, mais de um milhão de francos suíços (R$ 6,4 milhões) foi enviado pela comunidade portuguesa na Suíça.

De acordo com o Banco de Portugal, as remessas de emigrantes portugueses tendem a ser mais expressivas em meses como julho e dezembro, concentrando uma grande parte do total anual.

Portugal foi o segundo país da Europa a receber mais remessas, ficando atrás apenas da Romênia, de acordo com dados do Eurostat.