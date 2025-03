Engie anuncia aquisição de duas usinas hidrelétricas por quase R$3 bi

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Engie Brasil informou nesta sexta-feira que assinou contrato para aquisição da Companhia Energética do Jari e da Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão, que englobam as usinas hidrelétricas Cachoeira Caldeirão e Santo Antônio do Jari, em transação estimada em quase R$3 bilhões.

As empresas vendedoras são a EDP e a CTG, de acordo com o fato relevante de Engie.

A usina hidrelétrica Santo Antônio do Jari, localizada no Rio Jari, entre os municípios de Laranjal do Jari (AP) e Almeirim (PA), possui 393 megawatts (MW) de capacidade instalada e 211 MW médios de capacidade comercial.

Já a usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, localizada no Rio Araguari, no município de Ferreira Gomes (AP), conta com capacidade instalada de 219 MW e capacidade comercial de 123 MW médios.

A expectativa de valor total da aquisição, contemplando o endividamento dos ativos, é de R$2,96 bilhões, sendo R$2,29 bilhões de "equity value" e R$671,5 milhões de dívida líquida.

Em comunicado à imprensa, a Engie disse que as duas unidades serão integradas a um parque gerador que hoje conta com 11,3 gigawatts (GW), sendo 9,6 GW de capacidade instalada própria, que é composto de 115 usinas, sendo 11 hidrelétricas e 104 complementares -- centrais a biomassa, PCHs, eólicas e solares.

"A operação criará valor aos acionistas ao nos permitir alocar capital em ativos já operacionais e com receitas seguras e de longo prazo, com bom equilíbrio entre riscos e retornos, onde poderemos aplicar também toda a nossa reconhecida expertise em operação de hidrelétricas", afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores, Eduardo Takamori, no comunicado.

O fechamento da operação ainda depende de condições precedentes, incluindo aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).