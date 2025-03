Dow Jones e S&P 500 fecham estáveis, mas acima de mínimas de mais cedo

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones fecharam praticamente estáveis nesta sexta-feira, bem longe das mínimas de mais cedo, depois que comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deram esperança de que as tarifas anunciadas anteriormente, que devem começar no início de abril, podem não ser tão pesadas quanto se temia.

Trump disse que haverá flexibilidade nas tarifas e que seu principal representante comercial planeja conversar com seu homólogo chinês na próxima semana. Trump também reiterou seu plano de usar as tarifas como uma forma de reduzir o déficit comercial dos EUA com a China.

O S&P 500 registrou variação positiva de 0,08%, para 5.667,27 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq subiu 0,52%, para 17.784,05 pontos. O Dow Jones registrou variação positiva de 0,09%, para 41.989,30 pontos.