Diretor do Fed diz não haver necessidade de desacelerar redução do balanço patrimonial

(Reuters) - O diretor do Federal Reserve Christopher Waller disse nesta sexta-feira que se opõe à decisão tomada na reunião desta semana do banco central dos Estados Unidos de desacelerar o ritmo de redução de suas participações em Treasuries, porque o nível de reservas no sistema bancário continua "abundante".

"A redução do balanço patrimonial é uma parte importante da normalização da implementação da política monetária e da redução das reservas desnecessárias no sistema bancário", disse Waller em um comunicado explicando sua discordância.

"Diminuir ainda mais a velocidade ou interromper os resgates de títulos detidos será apropriado à medida que nos aproximarmos de um nível amplo de reservas. Mas, na minha opinião, ainda não chegamos lá, porque os saldos de reservas estão em mais de US$3 trilhões e esse nível é abundante."

"Não há evidências, a partir dos indicadores do mercado monetário ou de minhas conversas, de que o sistema bancário esteja se aproximando de um nível amplo de reservas", disse Waller.

Os dados semanais mais recentes mostram que os saldos das reservas nos bancos do Fed sofreram poucas alterações recentemente, chegando a cerca de US$3,4 trilhões.

Em uma reunião de dois dias nesta semana, as autoridades decidiram reduzir o limite mensal de retirada de Treasuries do balanço patrimonial do Fed para US$5 bilhões, de US$25 bilhões, a partir de abril. O limite mensal de retirada de títulos lastreados em hipotecas foi mantido em US$35 bilhões.

A decisão foi desencadeada pela preocupação de que um impasse no Congresso sobre o limite para empréstimos do governo poderia obscurecer o quanto as reservas bancárias estão diminuindo, arriscando possíveis distúrbios no mercado quando os parlamentares eventualmente aumentarem o limite da dívida.

O chair do Fed, Jerome Powell, disse que a desaceleração permitirá um período mais suave e mais longo de redução do balanço patrimonial e foi fortemente apoiada pela maioria dos membros.

Waller disse que, em vez de desacelerar a redução do balanço patrimonial, o Fed deveria desenvolver um plano para lidar com as tensões de curto prazo, caso elas ocorram.

