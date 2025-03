Derrite critica Lewandowski por fala sobre policiais: 'Não tem noção'

Do UOL, em São Paulo

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, criticou hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, por falar que a polícia "prende mal".

O que aconteceu

"A polícia prende mal e o Judiciário é obrigado a soltar", disse Lewandowski na última quarta. Na ocasião, ele criticava prisões feitas sem provas concretas. A fala aconteceu durante abertura da reunião do Conselho Deliberativo da CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil), em Brasília.

Derrite considerou a "fala absurda" e rebateu o ministro em evento na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). "Não dá para deixar de mencionar a fala, para ser muito educado, absurda, do ministro da Justiça dizendo que o problema não é a polícia que prende e a Justiça que solta. É que a polícia prende muito mal, por isso que a Justiça solta."

A culpa da declaração de Lewandowski não é dele, mas de quem o colocou lá, segundo Derrite. "O ministro é um senhor de idade, e eu tenho muito respeito por ele. Apesar das besteiras que ele fala, a culpa não é dele. A culpa é de quem o escolheu para essa função, porque não tem a mínima noção do que deve ser feito, de onde está e o que deve ser feito para combater o crime organizado no Brasil."

Membros da polícia e do ministério público criticaram declaração de Lewandowski. Para eles, o ministro errou ao generalizar e um dos papéis da Justiça é justamente o de filtrar as prisões efetuadas por policiais — ainda que considerem temerária a concessão de liberdade em alguns casos.

Por outro lado, a fala recebeu apoio de juízes e especialistas. Na visão deles, questões como a violência da polícia em suas abordagens e a insuficiência de provas são sim razões para que a Justiça seja forçada a revogar prisões temporárias e preventivas, como prevê a lei. Antes de comandar o Ministério da Justiça, Lewandowski foi ministro do Supremo Tribunal Federal.

Ministro elogiou a polícia após ser alvo de críticas. Segundo ele, a polícia é "altamente eficiente e preparada" e defendeu que policiais recebam melhores salários e condições de trabalho. "As polícias têm que ser melhor remuneradas, equipadas E precisam ser melhor informadas para que possam prender, para que não haja esse fenômeno do judiciário eventualmente ter que corrigir erros de prisões que não foram feitas de acordo com a lei."