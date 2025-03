Criminosos atiram em motociclista durante assalto em SP e notebook salva vítima

Um homem de 35 anos foi baleado durante um assalto na noite de terça-feira, 18, por volta das 19h, na Rua Capitão Mor Rodrigues de Almeida, no bairro Jaguará, na zona oeste de São Paulo. O tiro, entretanto, atingiu o notebook que estava dentro da mochila que ele carregava nas costas. Graças ao computador, a vítima não sofreu ferimentos graves.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública, a vítima trafegava de motocicleta quando foi abordada por um grupo de aproximadamente cinco criminosos, um deles armado. Um dos assaltantes jogou uma bicicleta contra a moto do rapaz, que o forçou a parar.

Na sequência, os criminosos desligaram o veículo e um deles atirou contra as costas do motociclista. Enquanto ele estava ferido, os assaltantes revistaram seus pertences e fugiram com a motocicleta, deixando as bicicletas no local.

A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Osasco, na Grande São Paulo. Mais tarde, a motocicleta foi localizada abandonada na Rua Niterói, no bairro Rochdale, em Osasco.

A polícia expediu uma guia para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como roubo e localização/apreensão e entrega de veículo pelo 33º Distrito Policial (Pirituba). As buscas seguem pelos suspeitos.

O caso citado é investigado pelo 33º Distrito Policial (Pirituba). Diligências estão em andamento em busca de elementos que auxiliem na identificação e responsabilização dos criminosos. O policiamento na região foi reforçado pela Polícia Militar, que, em conjunto com a Polícia Civil, realiza ações visando coibir todos os crimes, em especial, os contra o patrimônio.