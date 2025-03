Crescimento do Brasil em 2025 deve ser menor que em 2024, diz diretor do Banco Mundial

O diretor executivo para Brasil do Banco Mundial, Marcos Vinicius Chiliatto Leite, afirmou nesta sexta-feira, 21, que o crescimento do Brasil em 2025 deve ser menor do que o registrado em 2024. A observação foi dada em evento organizado pela XP Private Bank em Miami.

"Todos esperam um menor crescimento esse ano. A política monetária já está produzindo efeitos no mercado de trabalho e nos serviços", frisou Leite.

Do lado positivo da atividade, Leite destacou as boas expectativas quanto às contribuições do setor agropecuário e petrolífero para o Produto Interno Bruto (PIB) do ano. "Trarão dinamismo para a economia".

O diretor do Banco Mundial ainda alertou para a administração de Donald Trump nos Estados Unidos, que tem gerado incertezas para as finanças e fluxos comerciais, por exemplo. "São um grande ponto de interrogação", disse.