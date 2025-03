Começa hoje empréstimo com FGTS de garantia; saiba como conseguir dinheiro

A partir de hoje os trabalhadores com carteira assinada podem pedir empréstimos usando o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador. A adesão ao crédito deve ser feita apenas pelo aplicativo CTPS Digital (Carteira de Trabalho Digital).

O que aconteceu

Programa foi anunciado pelo governo federal como uma alternativa de crédito. Contratação deve ser feita apenas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho. A partir de 25 de abril, segundo previsão inicial, será possível contratar diretamente dos bancos parceiros.

Trabalhador vai informar quanto deseja tomar emprestado e sistema vai exibir "ofertas". É como se fosse um leilão, em que o empregado vai ter a oportunidade de escolher as condições que forem mais interessantes a ele —desde juros a prazo de pagamento.

Pagamento ocorre mensalmente pelo eSocial, até o limite de 35% do salário. Segundo o governo, isso permite que as taxas de juros sejam inferiores às praticadas atualmente no consignado por convênio. Após a contratação, o trabalhador acompanha mês a mês as atualizações do pagamento das parcelas.

Até 10% do saldo do FGTS pode ser usado como garantia. Também será possível usar 100% da multa rescisória em caso de demissão. No caso de uma troca de emprego, mas ainda no regime CLT, nada muda.

Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado será responsável pela administração do programa. Segundo decreto publicado ontem, o Comitê pode propor regras e até limitar o teto de juros do empréstimo.

Portabilidade de dívidas

Será possível migrar dívidas mais caras para o novo modelo de crédito consignado. Os trabalhadores que já tem empréstimos com desconto em folha podem migrar o contrato existente para o novo modelo a partir de 25 de abril deste ano. Uma das metas do programa é reduzir o superendividamento.

Essa alternativa pode ser interessante para quem já tem uma dívida, como o rotativo do cartão de crédito. Para Leticia Camargo, da Planeja (Associação Brasileira do Planejamento Financeiro), a dica também pode ser interessante para quem tem débitos pendentes no cheque especial ou um empréstimo pelo CDC (Crédito Direto ao Consumidor). "Para atender imprevistos nos casos em que a pessoa não tenha uma reserva de emergências, esse empréstimo consignado também será mais recomendado do que outras linhas de crédito", afirma.

Empréstimo não é recomendado para quem já se aposentou, ainda trabalha e tem limite para o consignado pela aposentadoria. "Melhor pegar o empréstimo consignado pela aposentadoria nesse caso, já que os juros são mais baixos do que os do consignado CLT", lembra a planejadora financeira.

Na hora de escolher a melhor oferta, observe um campo chamado CET (Custo Efetivo Total). Letícia dá a dica: é por esse valor que será possível ter uma ideia se o empréstimo vale a pena ou não. E, para que tudo não vire uma bola de neve, não se comprometa com parcelas que depois não caberão no orçamento. "Para realizar o sonho da casa própria também pode ser interessante fazer um financiamento, mas para pagar as contas do dia a dia não vale a pena se endividar", aconselha.