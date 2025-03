Leva marmita? Bolsa térmica ajuda a manter temperatura e está por R$ 21

O Guia de Compras UOL encontrou uma bolsa térmica que tem conquistado os consumidores. Só na Shopee, mais de 5.600 unidades foram vendidas, e o produto já acumula mais de 2.500 avaliações, com nota 4,8 de 5.

Mas o que esse modelo oferece? Nós analisamos as principais características do produto, segundo o que informa o fabricante, além dos elogios e reclamações de quem já comprou. Confira.

O que diz o fabricante sobre essa bolsa térmica

Indicada para levar marmita, bebidas e alimentos frescos

Dupla camada de isolamento

Pode ser usado para alimentos e bebidas frios e quentes

Tem duas alças curtas e uma alça para ombro, além de fechamento com zíper

Bolso lateral para levar garrafa ou squeeze

Dimensões: 23 cm (altura), 17 cm (largura), 26 cm (comprimento)

Disponível em cinco cores (preços podem variar conforme a escolha)

O que diz quem comprou

Amei as bolsas. São de tamanho excelente! A menor, para pequenos lanches, mesmo assim com bastante espaço. A maior, com um ótimo tamanho para viagens mais longas, com espaço interno "na medida" para quem não quer carregar coolers maiores. A entrega foi muito rápida. Parabéns ao vendedor. Jane Muniz

Chegou bem rápido. Material bom, bolsa bem grande e achei que fosse pequena, mas me surpreendeu. Gostei bastante e recomendo. Valninson

Ótimo preço, muito boa a qualidade, a entrega foi super rápida. Vou comprar mais para dar de presente para a família. Show de bola. Anna.

Chegou antes da data, amei a bolsa e coube tudo que eu queria. Vou comprar mais. Daniele .

Pontos de atenção

No geral, a bolsa térmica teve boas avaliações, mas alguns consumidores reclamaram da textura do material, dizendo que ele poderia ser um pouco mais grosso e com aspecto duro.

Achei muito boa, porém, fina, caso consiga carregar em pequenas distâncias e pouco tempo dê certo. Muito espaçosa, boa qualidade, muito útil e com preço ótimo, recomendo. Dani Gomes.

Qualidade fraca. Espaço não tão impactante quanto a imagem apresentada no vídeo. Ariadne Mendes

Pensei ser boa, mas ela começa a vazar tudo quando utilizei para armazenar alimentos frios. Ste Fermino

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.